Palestino no puede ante la jerarquía de Gremio y se despide de la Copa Sudamericana

Palestino la tenía muy complicada en su visita a Gremio. No solo por el linaje del rival, sino que por su último lugar en la tabla del Grupo F. Las escasas chances de permanecer con vida hasta la última fecha duraron exactamente cuatro minutos. Y si bien realizó un partido muy digno, terminó cayendo 2-0.

La apertura de la cuenta llegó tras un remate de Cristian Pavón desde fuera del área fue contenido a medias por Sebastián Pérez. En el rebote apareció el exdelantero del Barcelona, Martin Braitwhite, quien se arrojó de cabeza para poner a su equipo en ventaja.

El elenco árabe se generó algunas opciones y controló el balón. De hecho, Sebastián Gallegos ensayó de distancia, obligando a la reacción del meta Weverton. Pero el local se encargó de dominar los tiempos y apretar el acelerador cuando lo estimara conveniente.

Aun así, los pupilos de Guillermo Farré siguieron proponiendo para tratar de cambiar su suerte, más allá de las limitaciones lógicas de ambos planteles que estaban en la cancha del Arena do Gremio de Porto Alegre.

Para el complemento, el DT argentino mandó a sus dos de sus titulares habituales como Ian Garguez y César Munder para intentar cambiar su suerte. Y, de hecho, el equipo salió con una actitud ofensiva gracias a la velocidad del puntero nacido en Cuba.

A los 56′, el cuadro árabe se salvó de manera increíble luego de que Braitwhite estrellara su remate en el palo. El balón dio en el parante y se paseó por el medio del arco antes de que la defensa lograra sacarla.

Dos minutos más tarde, Munder tuvo el 1-1, pero el mundialista Weverton estuvo sobresaliente para evitar el empate tras una gran jugada colectiva. Pero, luego, a los 63’, el local casi aumenta después de una gran contra del ghanés Francis Amuzu, que Bryan Carrasco salvó milagrosamente.

Un golazo para cerrar

Pero Gremio puso el pie en el acelerador y sentenció el partido con un bombazo impresionante de Pavón, que casi le rompe el arco a Sebastián Pérez. El 2-0 puso en evidencia la jerarquía del cuadro del sur de Brasil.

Igualmente, Palestino no bajó los brazos e intentó un descuento. Nelson Da Silva tuvo el 2-1, pero Walter Kannemann estuvo notable para sacar la pelota de la línea, cuando Weverton estaba superado.

Finalmente, el marcador no se movió y el elenco tricolor firmó su eliminación de la Copa Sudamericana, y jugará su último partido en el certamen este martes 26, a las 18.00, cuando reciban en La Cisterna a Deportivo Riestra.