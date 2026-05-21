SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    El tribunal de apelación de París revocó la absolución dictada en primera instancia y declaró culpables a ambas empresas por homicidios involuntarios. La sentencia les impuso la multa máxima de 225.000 euros.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos ROSLAN RAHMAN

    Air France y Airbus perdieron la apelación por el accidente del vuelo AF447, que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París y que dejó 228 personas fallecidas hace 17 años.

    El tribunal de apelación de París declaró culpables a ambas empresas de homicidios involuntarios, revocando la decisión de primera instancia que en 2023 había absuelto a la aerolínea y al fabricante aeronáutico.

    La nueva sentencia considera a Air France y Airbus como los “únicos responsables” de la mayor tragedia de la aviación francesa, y les impuso la multa máxima de 225.000 euros, equivalente a unos 260.000 dólares.

    El fallo tiene un carácter principalmente simbólico, debido a que ambas compañías, al ser personas jurídicas, solo podían recibir esa sanción económica como pena máxima.

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos Benoit Tessier

    El accidente de 2009

    El 1 de junio de 2009, el avión que operaba el vuelo AF447 se estrelló en plena noche sobre el océano Atlántico, pocas horas después de despegar desde Río de Janeiro rumbo a París.

    A bordo del Airbus A330 viajaban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación estaba compuesta por 12 personas: 11 franceses y un brasileño.

    En abril de 2023, el tribunal correccional de París había absuelto a Airbus y Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, aunque reconoció su responsabilidad civil.

    Sin embargo, el Ministerio Público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación que condenara a ambas empresas por homicidio involuntario.

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Las responsabilidades de Airbus y Air France

    Las cajas negras confirmaron que el origen del accidente estuvo en la congelación de las sondas Pitot, dispositivos que miden la velocidad exterior del avión, mientras la aeronave volaba a gran altura en una zona meteorológica compleja cerca del ecuador.

    Para la fiscalía, las faltas de ambas empresas estuvieron “caracterizadas” y “contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo”.

    Airbus enfrentaba acusaciones por haber subestimado la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y por no haber adoptado todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las aerolíneas que las utilizaban.

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos GEORGES GOBET

    En tanto, Air France estaba acusada de no haber entregado a sus pilotos una formación adecuada para enfrentar situaciones de congelación de las sondas Pitot, además de no haber informado suficientemente a sus tripulaciones.

    Durante el proceso, ambas empresas rechazaron toda responsabilidad penal y apuntaron a las decisiones tomadas por los pilotos en medio de la emergencia.

    En primera instancia, el tribunal había considerado que, aunque ambas compañías cometieron “imprudencias” y “negligencias”, no se pudo demostrar un vínculo causal seguro con el accidente.

    Más sobre:Air FranceAirbusAccidenteHomicidioRío-ParísMuertes2009FranciaBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Documentos internos del PDG revelan reparos dentro del Tribunal Supremo por invalidación de elecciones

    Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. anuncia el despliegue de su portaaviones Nimitz en el Caribe en medio de fuertes presiones a Cuba

    EE.UU. anuncia el despliegue de su portaaviones Nimitz en el Caribe en medio de fuertes presiones a Cuba

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Documentos internos del PDG revelan reparos dentro del Tribunal Supremo por invalidación de elecciones
    Chile

    Documentos internos del PDG revelan reparos dentro del Tribunal Supremo por invalidación de elecciones

    Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas
    Tecnología

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)
    Cultura y entretención

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza