Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

Air France y Airbus perdieron la apelación por el accidente del vuelo AF447, que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París y que dejó 228 personas fallecidas hace 17 años.

El tribunal de apelación de París declaró culpables a ambas empresas de homicidios involuntarios, revocando la decisión de primera instancia que en 2023 había absuelto a la aerolínea y al fabricante aeronáutico.

La nueva sentencia considera a Air France y Airbus como los “únicos responsables” de la mayor tragedia de la aviación francesa, y les impuso la multa máxima de 225.000 euros, equivalente a unos 260.000 dólares.

El fallo tiene un carácter principalmente simbólico, debido a que ambas compañías, al ser personas jurídicas, solo podían recibir esa sanción económica como pena máxima.

Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos Benoit Tessier

El accidente de 2009

El 1 de junio de 2009, el avión que operaba el vuelo AF447 se estrelló en plena noche sobre el océano Atlántico, pocas horas después de despegar desde Río de Janeiro rumbo a París.

A bordo del Airbus A330 viajaban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación estaba compuesta por 12 personas: 11 franceses y un brasileño.

En abril de 2023, el tribunal correccional de París había absuelto a Airbus y Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Sin embargo, el Ministerio Público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación que condenara a ambas empresas por homicidio involuntario.

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Las responsabilidades de Airbus y Air France

Las cajas negras confirmaron que el origen del accidente estuvo en la congelación de las sondas Pitot, dispositivos que miden la velocidad exterior del avión, mientras la aeronave volaba a gran altura en una zona meteorológica compleja cerca del ecuador.

Para la fiscalía, las faltas de ambas empresas estuvieron “caracterizadas” y “contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo”.

Airbus enfrentaba acusaciones por haber subestimado la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y por no haber adoptado todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las aerolíneas que las utilizaban.

Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos GEORGES GOBET

En tanto, Air France estaba acusada de no haber entregado a sus pilotos una formación adecuada para enfrentar situaciones de congelación de las sondas Pitot, además de no haber informado suficientemente a sus tripulaciones.

Durante el proceso, ambas empresas rechazaron toda responsabilidad penal y apuntaron a las decisiones tomadas por los pilotos en medio de la emergencia.

En primera instancia, el tribunal había considerado que, aunque ambas compañías cometieron “imprudencias” y “negligencias”, no se pudo demostrar un vínculo causal seguro con el accidente.