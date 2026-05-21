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    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    El ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la FACH, gestionaron el envío de 480 cajas de alimentos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas. Imagen: FACH

    Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó en La Paz, Bolivia, este jueves con ayuda humanitaria para aquel país por la falta de insumos, alimentos y combustibles que afecta a Bolivia a raíz de las protestas y bloqueo de rutas iniciadas hace tres semanas.

    El ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la FACH, gestionaron el envío de 480 cajas de alimentos, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días según Cancillería.

    “Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas. Imagen: FACH

    Previamente, Chile, Argentina, Costa Rica y Perú ya habían manifestado mediante una declaración conjunta su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia.

    Fue hace tres semanas que distintos sectores, específicamente campesinos y trabajadores integrantes organizaciones afines al expresidente Evo Morales, iniciaron protestas y bloqueos de rutas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de falta de políticas públicas para mitigar la crisis económica.

    El mandatario boliviano anunció este miércoles la “reordenación” de su Ejecutivo para hacerlo “más ágil y más cercano” a los ciudadanos con el fin de apaciguar la crisis.

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas. Imagen: FACH

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