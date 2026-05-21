Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas
El ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la FACH, gestionaron el envío de 480 cajas de alimentos.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó en La Paz, Bolivia, este jueves con ayuda humanitaria para aquel país por la falta de insumos, alimentos y combustibles que afecta a Bolivia a raíz de las protestas y bloqueo de rutas iniciadas hace tres semanas.
El ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la FACH, gestionaron el envío de 480 cajas de alimentos, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días según Cancillería.
“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.
Previamente, Chile, Argentina, Costa Rica y Perú ya habían manifestado mediante una declaración conjunta su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia.
Fue hace tres semanas que distintos sectores, específicamente campesinos y trabajadores integrantes organizaciones afines al expresidente Evo Morales, iniciaron protestas y bloqueos de rutas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de falta de políticas públicas para mitigar la crisis económica.
El mandatario boliviano anunció este miércoles la “reordenación” de su Ejecutivo para hacerlo “más ágil y más cercano” a los ciudadanos con el fin de apaciguar la crisis.
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