SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

    El Sevilla, actual equipo del tocopillano, subió un video a sus canales oficiales en lengua inglesa, donde se ve al jugador felicitando a al club que lo cobijó tres temporadas y media.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez no quedó ajeno al título del Arsenal. FOTO: Photosport. FIROSPORT/PHOTOSPORT

    Arsenal vuelve a ser campeón de la Premier League de Inglaterra después de 22 años. El empate 1-1 de Manchester City en casa de Bournemouth dejó a los Ciudadanos sin la opción de pelear el título hasta la última fecha del campeonato.

    Evento que permitió a la escuadra más popular de Londres alcanzar su cuarto título en la nueva era del torneo británico, así como el décimo cuarto en la máxima categoría desde su fundación, en 1886.

    Larga espera que desató la algarabía e las calles de la capital del Reino Unido, especialmente en la zona norte de esa ciudad. Miles de hinchas en las calles y en las inmediaciones del estadio Emirates, donde incluso se vio a los jugadores del primer equipo disfrutando de este nuevo.

    Segundos después de concretarse esta nueva hazaña, las redes sociales de los Gunners celebraron esta nueva conquista. Una de las imágenes más emotivas fue un video que tuvo a Arsene Wenger como protagonista, el arquitecto de los últimos títulos ligueros de los capitalinos.

    El entrenador francés estuvo 22 temporadas en el club, desde 1996 a 2018, periodo en el que ganó 17 títulos con la escuadra, entre ellos las últimas tres coronas en la Premier League.

    Saludo desde España

    Numerosos exjugadores del elenco británico adhirieron a los saludos por esta nueva estrella en la bandera de Arsenal. Entre ellos, uno de los más recordados por los fanáticos, el atacante chileno Alexis Sánchez, quien hoy viste los colores del Sevilla de España.

    El tocopillano jugó en el equipo británico entre julio de 2014 y enero de 2018, cuando fue transferido a Manchester United. Tres temporadas y media en las que el Dilla vivió su peak en el fútbol, tras conseguir números sobre salientes.

    En total, disputó 166 partidos, en los que consiguió 80 goles y completó 44 asistencias. Además, levantó cinco trofeos, dos de la Copa FA y tres de la Community Shield (la Supercopa inglesa), aunque no pudo conseguir la Premier.

    Sin lugar a duda, los años más felices de su larga carrera en Europa. Incluso, el jugador anhelaba un regreso al equipo de Londres, sueño que trató de plasmar en 2023 y el año pasado. Sin embargo, en ambas ocasiones se encontró con el portazo del técnico Mikel Arteta, el mismo que hoy devuelve al club al pináculo de la mejor liga del planeta.

    En medio de los festejos, ya salvado del descenso en España, Sánchez se dio un tiempo para saludar el logro de su exclub. En sus redes sociales posteó las historias oficiales de la institución que celebraron este nuevo logro.

    No solo, en la cuenta oficial del equipo de Sevilla en inglés, el atacante envió un fuerte mensaje en español al equipo y a los hinchas, después de conseguir la cuarta estrella en la era Premier.

    “Hola Gunners, les quiero mandar un fuerte abrazo, ustedes saben que los quiero mucho. Felicitaciones a todos los jugadores y a toda la afición por ser campeones de la Premier League. Un fuerte abrazo de Alexis Sánchez”, se ve al chileno en el video publicado en los canales nervionenses.

    Las felicitaciones

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezPremier LeagueArsenalSevilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Lo más leído

    1.
    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    2.
    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    3.
    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    4.
    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas
    Chile

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a adolescente de 17 años tras cometer violento robo en vivienda de Peñalolén: maniató y golpeó a adulta mayor

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas
    Tecnología

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)
    Cultura y entretención

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza