El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

Arsenal vuelve a ser campeón de la Premier League de Inglaterra después de 22 años. El empate 1-1 de Manchester City en casa de Bournemouth dejó a los Ciudadanos sin la opción de pelear el título hasta la última fecha del campeonato.

Evento que permitió a la escuadra más popular de Londres alcanzar su cuarto título en la nueva era del torneo británico, así como el décimo cuarto en la máxima categoría desde su fundación, en 1886.

Larga espera que desató la algarabía e las calles de la capital del Reino Unido, especialmente en la zona norte de esa ciudad. Miles de hinchas en las calles y en las inmediaciones del estadio Emirates, donde incluso se vio a los jugadores del primer equipo disfrutando de este nuevo.

Segundos después de concretarse esta nueva hazaña, las redes sociales de los Gunners celebraron esta nueva conquista. Una de las imágenes más emotivas fue un video que tuvo a Arsene Wenger como protagonista, el arquitecto de los últimos títulos ligueros de los capitalinos.

El entrenador francés estuvo 22 temporadas en el club, desde 1996 a 2018, periodo en el que ganó 17 títulos con la escuadra, entre ellos las últimas tres coronas en la Premier League.

Saludo desde España

Numerosos exjugadores del elenco británico adhirieron a los saludos por esta nueva estrella en la bandera de Arsenal. Entre ellos, uno de los más recordados por los fanáticos, el atacante chileno Alexis Sánchez, quien hoy viste los colores del Sevilla de España.

El tocopillano jugó en el equipo británico entre julio de 2014 y enero de 2018, cuando fue transferido a Manchester United. Tres temporadas y media en las que el Dilla vivió su peak en el fútbol, tras conseguir números sobre salientes.

En total, disputó 166 partidos, en los que consiguió 80 goles y completó 44 asistencias. Además, levantó cinco trofeos, dos de la Copa FA y tres de la Community Shield (la Supercopa inglesa), aunque no pudo conseguir la Premier.

Sin lugar a duda, los años más felices de su larga carrera en Europa. Incluso, el jugador anhelaba un regreso al equipo de Londres, sueño que trató de plasmar en 2023 y el año pasado. Sin embargo, en ambas ocasiones se encontró con el portazo del técnico Mikel Arteta, el mismo que hoy devuelve al club al pináculo de la mejor liga del planeta.

En medio de los festejos, ya salvado del descenso en España, Sánchez se dio un tiempo para saludar el logro de su exclub. En sus redes sociales posteó las historias oficiales de la institución que celebraron este nuevo logro.

No solo, en la cuenta oficial del equipo de Sevilla en inglés, el atacante envió un fuerte mensaje en español al equipo y a los hinchas, después de conseguir la cuarta estrella en la era Premier.

“Hola Gunners, les quiero mandar un fuerte abrazo, ustedes saben que los quiero mucho. Felicitaciones a todos los jugadores y a toda la afición por ser campeones de la Premier League. Un fuerte abrazo de Alexis Sánchez”, se ve al chileno en el video publicado en los canales nervionenses.

Las felicitaciones