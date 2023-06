Un cañonazo directo al corazón: el portazo del Arsenal que descolocó a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez aún está evaluando opciones antes de decidir si continuar o no en el Olympique de Marsella. La certeza data desde hace un mes y es una de las pocas que hay respecto de su futuro. El Niño Maravilla sacó provecho de su paso por el club francés: respondió a las expectativas, se convirtió en la figura del equipo y hasta elevó considerablemente su producción goleadora. Es decir, se revalorizó. Desde su llegada, Los Olímpicos reconocieron su importancia y lo rodearon, probablemente, del factor que más necesitaba: el afecto. El tocopillano respondió proporcionalmente. Lo devolvió con grandes actuaciones. Y mucha magia.

Su nombre se reposicionó a nivel europeo. Incluso en la mira de los grandes. El PSG le ha sondeado, tal como informó El Deportivo hace algunas semanas, inclusive antes de la salida de Lionel Messi al Inter Miami. También hay interés de la Juventus, donde lo espera Igor Tudor, el técnico que le sacó el mejor rendimiento en mucho tiempo en Francia. Hay otros destinos que también se le han abierto. Exóticos, por cierto. Uno es Arabia Saudita y el otro, la Kings League, pero él quiere jugar la Champions. Y ganarla. Es uno de sus máximos sueños. Sin embargo, el tocopillano tiene aún una espina clavada.

El telefonazo

Alexis Sánchez llegó a convertirse en ídolo en el Arsenal. Con el popular conjunto de Londres, el Niño Maravilla disputó 166 encuentros, marcó 80 goles y aportó 45 asistencias. Hay quienes sostienen que de no haber preferido al Manchester United para seguir su carrera, hoy tendría una estatua en el Emirates Stadium, tal como la que homenajea a un ícono del club: el francés Thierry Henry.

Sin embargo, hay también quienes no le perdonan la decisión que adoptó en enero de 2018, cuando eligió cambiarse de casa y cumplir el sueño de niño de jugar en el Old Trafford, tal como lo hacía cada vez que tomaba el control de la Playstation y elegía a su escuadra favorita. La apuesta falló, pues el Niño Maravilla, perjudicado por los problemas físicos, fue perdiendo la confianza de una entidad que le llegó a brindar la camiseta número 7, reservada para figuras de la talla de George Best, David Beckham y Cristiano Ronaldo, sus antecesores en vestirla. El portugués José Mourinho, quien le dirigió, se cansó de esperar que rindiera a la altura de los pergaminos que lucía un jugador que había cumplido destacadas campañas en el Udinese y el Barcelona, por citar sus anteriores pasos europeos, y que en la isla era considerado un nombre estelar.

Alexis Sánchez, en sus días felices en el Arsenal.

Aún así, Sánchez se armó de valor. Tomó el teléfono y se comunicó con el español Mikel Arteta, quien conduce a la escuadra londinense, que en la última temporada le peleó palmo a palmo el título de la Premier League al Manchester City, aunque flaqueó en la recta final del torneo, justo cuando se necesitaba mayor fortaleza. En la denominada Zona City, que resume la efectividad de los Ciudadanos en las instancias decisivas, la escuadra de Josep Guardiola no perdonó y terminó dando la vuelta olímpica. Con el hispano, el chileno fue tan directo como cuando enfila hacia los pórticos rivales: concretamente, le manifestó su intención de volver al club. Le dijo que estaba dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles para que así ocurriera. El entorno del Niño Maravilla, por cierto, estaba enterado y preparado para activar la operación retorno.

El portazo

Arteta también fue claro con el tocopillano, claro que no en el sentido que el delantero formado en Cobreloa esperaba. Si bien le reconoció los méritos y, principalmente, le recordó el cariño que le guarda por haber sido la principal figura de un plantel al que le correspondió capitanear, también le fue lo suficientemente claro para decirle que no lo contemplaba en su planificación. Sánchez frunció el ceño con decepción, pero terminó entendiendo a su excompañero.

Hay una razón que salta a la vista a la hora de examinar la plantilla que defendió al equipo de Londres en la última temporada: la política del club apunta a rejuvenecer el plantel, con la intención de volver a transformarse en un equipo ganador, pero, sobre todo, sustentable en el mediano plazo.

Sánchez cumplirá 35 años en diciembre. Si bien su rendimiento en la Ligue 1 da cuenta del segundo aire que experimenta su trayectoria y absolutamente nadie podría dudar de que sus condiciones técnicas están intactas y que los problemas físicos que experimentó solo forman parte de un amargo pasado, ese solo dato da cuenta de la principal razón de la negativa del técnico español.

Alexis Sánchez, en el Arsenal.

El club apuesta por las figuras jóvenes. De hecho, en la última campaña el tope fueron las tres décadas de vida. Lo cruzaron el brasileño Jorginho (31), el egipcio Mohamed Eleny (30) y el suizo Granit Xhaka. Todos son mediocampistas.

Un ataque joven y explosivo

Hay otro dato decidor respecto de la filosofía del club, puesta en marcha por Arteta: la conformación de la ofensiva. La revisión de la última plantilla arroja una conclusión clara: en esa zona, la prioridad la tienen los elementos jóvenes. De los cinco delanteros nominales, el más ‘veterano’ es el belga Leandro Trossard, quien apenas llega a los 28 años. El segundo en la lista es una de las estrellas del plantel, el brasileño Gabriel Jesús, quien registra 26.

Los locales Eddie Nketiah (24) y Reiss Nelson (23) anteceden en el escalafón etario al más joven de la demarcación en el campo de juego, pero también una de las principales esperanzas ofensivas de la institución: el brasileño Gabriel Martinelli, quien, con apenas 21 años, es una referencia ofensiva de la escuadra.