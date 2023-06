El positivo balance de Luis Mena del primer microciclo con Las Rojas: “Las vi convencidas de lo que podemos hacer”

Las Rojas se encuentran trabajando con todo pensando en sus próximos desafíos. El conjunto nacional se encuentra concentrado en el Complejo Deportivo Quilín trabajando con Luis Mena, el flamante nuevo DT de la Selección.

Estos trabajos tienen como fin comenzar desde ya los trabajos pensando en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el choque contra Brasil que marcará el estreno de Luis Mena como entrenador de Las Rojas.

El exfutbolista de Colo Colo hizo un alto en los trabajos para referirse a esta primera interacción con las futbolistas tras su llegada. “Fue un inicio de un proceso que esperemos traiga muchos réditos a nuestra selección femenina. Vi jugadoras con muchas ganas, muy convencidas además de todo lo que estamos realizando, así que fue un muy buen inicio de todo lo que vamos a hacer durante este año en este primer microciclo. De verdad estoy muy contento, cuidándolas también, porque muchas venían de partidos muy intensos el fin de semana, con viajes incluidos, así que vamos a tratar de matizar ese tema hoy día y a partir de mañana empezar a trabajar en lo que queremos como modelo de juego”, declaró a los canales oficiales del Equipo de Todos.

“Las vi convencidas de lo que podemos hacer. Hoy día el trabajo fue una introducción a todo lo que es el modelo que queremos instaurar en las selecciones. Las vi con una disposición tremenda a pesa de que muchas venían de partidos extenuantes donde se jugaban cosas importantes. Así que las vi con muchas ganas y entusiasmo y esa es una de las cosas que queremos proyectar. Que vengan a disfrutar, a crecer y sobre todo a entregar ese granito de arena de forma individual a nuestra selección”, añadió más adelante.

También se dio el tiempo de referirse al próximo amistoso contra Brasil, que se desarrollará en Brasilia el próximo 2 de julio, que marcará su estreno como técnico.

“Muy contento de enfrentar a una selección con tantos pergaminos. Todos sabemos lo que es Brasil a nivel de fútbol femenino. Tiene jugadoras increíbles. Por algo están también la mayoría jugando en el extranjero y hoy día clasificadas a un Mundial nuevamente. Vamos a enfrentarnos a una gran selección que nos servirá como un parámetro para medir en qué situación estamos, cuales son nuestras zonas a corregir, las virtudes que podemos seguir potenciando”.

“Es un buen inicio para cualquiera que estuviera a cargo de esta selección empezar a jugar con una de las selecciones primeras del mundo y para eso vamos a trabajar en base a lo que va a ser Brasil y también con un ojo puesto en lo que viene más adelante que son los Panamericanos donde también tenemos que ir descubriendo jugadoras, tratando de reencantar a muchas que se vuelven a sumar a este proceso de selección”, agregó Mena.

Por último, tuvo palabras para referirse sobre qué espera dejar como huella al implementar su proyecto deportivo. “Lo que me tiene entusiasmado es que estamos involucrados con las selecciones menores, tanto la selección Sub 20 como Sub 17, en una mancomunión que hace tiempo no había acá. Donde queremos seguir potenciando nuestra formación y que se sientan importantes y acompañadas para ir creando esos cimientos sólidos que nos permitan el día de mañana seguir desarrollándonos a nivel profesional”.

“Si hay algo que queremos es seguir visualizando jugadoras, jugadoras de regiones. Tenemos varios viajes pendientes. Recorrer los equipos de región para que ellos se sientan involucrados y que también se sientan parte de este proceso de selecciones femeninas. Estamos con muchas ganas de seguir trabajando a gran nivel y que de a poco podamos ir consolidando este proyecto que nos permita hacer un recambio sustancial y que nos permita mantener esta selección por muchos años más”, cerró Luis Mena.