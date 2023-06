Gabriel Neveleff, DT de República Dominicana, advierte a la Roja: “Berizzo elige rivales para plasmar su idea de juego, pero no lo vamos a dejar”

El argentino Gabriel Marcelo Neveleff fue el elegido por la federación dominicana para dirigir los destinos de la selección de ese país, el rival de la Roja, el próximo viernes. Un equipo modesto, que está en el 151° del ranking FIFA, situación que ha levantado una serie de críticas en Chile. “Seguro el DT de Chile elige a rivales contra los que pueda plasmar su idea de juego”, afirma el transandino de 60 años, quien ha hecho gran parte de su carrera en Estados Unidos. “Me fui el ‘84 de La Plata, en Argentina. Trabajé en la Sub 20 de Estados Unidos y con Jürgen Klinsmann en la selección mayor, en la Copa Centenario que ganó Chile”. Antes de emprender el viaje a Santiago, el técnico conversó con El Deportivo, afirmó que le darán “una dura pelea” a la Roja. Destacó la llegada de Lionel Messi a Inter Miami, como una ventaja para toda la Concacaf. Asimismo, reconoció que le gustaría sentar las bases del fútbol en un país donde el béisbol es el gran protagonista, “como lo que hizo Marcelo Bielsa en Chile”.

¿Cómo se vive el fútbol en un país donde el deporte más importante es el béisbol?

En el mundo, el deporte por excelencia es el fútbol. En lugares donde no era tan popular, la realidad es que FIFA ha hecho un gran trabajo para llevarlo a todo el mundo, especialmente a los países del Caribe… Si no es el deporte más popular entre los jóvenes de este país, está ahí. Además, el fútbol abarca más gente. Es cierto que el béisbol es el deporte top en este país, pero los que llegan son uno o dos. Y el fútbol se está haciendo popular, la liga profesional está arrancando muy bien, tiene siete u ocho años, se juegan copas internacionales de la Concacaf y se está volviendo un negocio para las empresas para patrocinar. Incluso Lionel Messi ha decidido ir a jugar a Estados Unidos que es nuestra confederación y eso ayudará muchísimo.

¿Cómo ve la llegada de Leo a la Major League Soccer?

La MLS es una liga top en la parte comercial y en la deportiva, en los próximos cuatro o cinco años, también lo será. Date cuenta de que todas las ligas del deporte americano ya felicitaron a Messi. Por él también me alegra, porque lo silbaron en Argentina cuando las cosas no andaban bien y salió campeón del mundo. Va a ir a una liga que lo mantendrá competitivo y me imagino que, en su cabeza, debe de estar la opción de jugar un Mundial más. Esa liga es muy embromada, hay equipos fuertes y tiene playoffs. Creo que en julio va a debutar.

Será un beneficio para toda la región…

Imagínate que ha sido un golpe mundial, que él haya decidido jugar en Miami. Nosotros, como selección, tenemos que jugar las eliminatorias y el Mundial es en Estados Unidos, en Canadá y México. O sea, vienen muchas cosas a través de fútbol a esta zona que, si bien no se pueden medir en lo inmediato, pero seguro le darán mayor importancia. Estoy muy asombrado. Hace más de 35 años que yo vivo en Estados Unidos, trabajé en la MLS y con las selecciones de ese país. Y lo que pasa acá en República Dominicana es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos hace 20 años, a menor escala.

¿Cuál es la relación de República Dominicana con los deportes?

Es un país en que el deporte es cotidiano. Acá en la capital Santo Domingo tenemos el Centro Olímpico y tú vas ahí siempre está lleno. La política deportiva del país es muy buena y el gobierno apoya mucho, sobre todo los deportes en crecimiento como el fútbol.

¿Cómo se gestó su llegada a la selección de ese país?

Yo venía mucho a este país de vacaciones, porque también tengo muchos amigos. Me contactaron y me presentaron un proyecto muy ambicioso. Liderar un proyecto así, para mi carrera y desarrollo personal, me interesó mucho. Tienes que renegar mucho, porque no es el deporte top en el país, pero es lindo arremangarse, visitar diferentes ciudades, viajar a Europa buscando nuevos talentos. En este país tuvimos una emigración muy grande a Estados Unidos y Europa, por eso tratamos de convencer a esos chicos. Además, la selección jugó el último Mundial Juvenil y eso le dio derecho a disputar los Juegos Olímpicos del próximo año. Hay muchas cosas buenas por delante, por eso es un gran desafío profesional, el hecho de dejar algo, de arrancar desde abajo, eso me entusiasmó.

Es como sentar las bases del fútbol dominicano…

Las cosas llegan cuando tienen que llegar y yo siempre pedí a Dios dirigir una selección. Se dio esto y estoy en el lugar que quería estar. Y ahora poner el pecho y ahora a trabajar, educar, preparar gente… Es un proyecto no solo de estar en la cancha, sino que es integral. Para mí, un gran ejemplo es lo que hizo Marcelo Bielsa ahí en Chile. Dividió las aguas un poco, pero para ustedes como país futbolero sentó unas bases y una vara bien alta. Con esto no quiero decir que antes no se hayan hecho cosas. Es algo que a mí me gustaría dejar acá.

¿Cómo surge la posibilidad de jugar este amistoso?

Fue un contacto entre federaciones y cuando a mí me preguntaron me pareció un gran partido, un desafío excelente. Porque a nosotros también nos gustaría medirnos con una selección campeona de América, un equipo mundialista. Y viendo la convocatoria también de los jugadores que están, como Vidal o Medel, para nosotros es muy bueno. Esa clase de jugadores que tienen una experiencia increíble. Algo que a nosotros nos hace ver dónde estamos parados. Creo que haremos un buen papel, queremos competir, pero también ganar. También somos conscientes de que nosotros estamos aprendiendo. Somos un poco jóvenes en esto.

Hay muchos dominicanos en el fútbol boliviano…

Sí, incluso yo dirigí a Jorge Wilstermann en ese país, también en Copa Libertadores. Los dos de Always Ready andan muy bien, son rápidos y competitivos. Hay otros dos en Real Santa Cruz, que son pilares del equipo. Además, tenemos un chico que está volviendo que juega en la Premier League de Escocia, Luiyi de Lucas; otro del Nacional B argentino, Michael Sambataro… Estamos empezando identificado a los jugadores. Tenemos uno en la Premier League y otro en Francia, que ahora no van a venir. Además, la liga de acá se ha vuelto mucho más competitiva.

¿Qué tipo de equipo se verá el viernes en Viña del Mar?

Lo que uno tiene en mente, pero después en la cancha las cosas pueden cambiar. Va a ser un equipo que va a respetar a Chile, pero sin miedo. Haremos nuestro partido, no tenemos nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar. Es una oportunidad para nosotros. En la medida de lo posible, trataremos de tener el balón y crear situaciones de gol. Un equipo agresivo, eso le pido a los muchachos, eso le pido a los muchachos. Es una escuadra rapidita, nos gusta buscar el arco rival lo antes posible. Talento tenemos y siempre es bueno medirlo con equipos como Chile. Sabemos que vamos a sufrir en algunos momentos, pero debemos saber sobrellevarlo los 90 minutos.

Acá se criticó mucho el hecho de jugar con equipos como el suyo y como Cuba, selecciones sin mucha historia…

No, bueno… Me imagino que el técnico Berizzo está viendo y midiendo a sus jugadores. No sé lo que piensa él. Me parece que si eligió estos rivales es por algo, pero nosotros le vamos a dar trabajo. Yo sé que la gente dice… ‘Queremos jugar contra Argentina, contra Brasil’… Pero a veces las selecciones tampoco están disponibles para esos partidos. Al menos, nosotros buscamos partidos para juntar a los muchachos, implementar la idea de juego. Me imagino que es lo que quiere hacer Berizzo que, para mí, es un gran técnico, que ha dirigido en Argentina y España. El tipo sabe lo que quiere. Elige a rivales contra los que pueda plasmar su idea de juego, pero nosotros no lo vamos a dejar… Con todo respeto.

Chile tampoco pasa por un gran momento y que rivales como Cuba o República Dominicana son a los que tiene acceso…

No creo que sea tan así. Lo que sí, los cambios a veces son dolorosos, lo importante es que Chile sigue produciendo jugadores muy técnicos. Para el recambio es bueno que traigan a los experimentados. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Vi el partido de Chile contra Paraguay y veo, por ejemplo, a Vidal que es un tipo que te recorre de derecha a izquierda, se presenta para jugar en el tercio defensivo, se presenta en el área… Está en un nivel top. Ellos pueden ayudar a la gente nueva que llega. Como todo hay que tener paciencia, no es fácil emular lo que hizo la Generación Dorada.