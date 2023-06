La Roja hace los deberes: supera con claridad a una discreta Cuba al son de Marcelino Núñez

Una paradoja: en el frío de Concepción, la selección chilena encontró el calor que buscaba y que le hacía falta. Un gran marco de público arropó a la Roja en el primero de sus tres amistosos en esta ventana internacional, la última antes del arranque de las Eliminatorias (en septiembre). El combinado nacional hizo lo que tenía que hacer, para no dejar espacio a las dudas. Superó con claridad a la débil escuadra de Cuba por 3-0, en una diferencia que bien pudo ser mayor.

Más allá del peso del rival, situación debatida por montones tras sellar este amistoso y los próximos, Chile y particularmente Berizzo veían este encuentro como de gran utilidad, para mirar jugadores pensando en aumentar el espectro de seleccionables, vislumbrando el largo camino clasificatorio para el Mundial de 2026. También, por cierto, para empezar a dar con un estilo y algo no menor: meter goles. El Equipo de Todos llegó con el poco glamoroso cartel de tener el peor promedio de gol en Sudamérica, tomando los últimos 10 partidos de cada elenco Conmebol. Entonces, era la instancia ideal para mostrar otra cara.

El Toto (en su noveno partido al mando de la Roja) apostó con una formación principalmente alternativa. Dicho esto, Marcelino Núñez fue la llave, no sólo porque abrió la cuenta. El volante del Norwich fue alineado junto a Williams Alarcón, en el mediocampo, siendo la principal arma de construcción de juego de Chile. Desde el centro, el canterano de la UC manejaba y asistía, tomando el rol de armador. Más adelante, estaba Javier Altamirano, uno de los debutantes en la noche penquista. Arriba, el trío Dávila-Bolados-Aravena.

Si bien la Roja no atraviesa por su etapa más luminosa, era un deber demostrar en la cancha la superioridad ante un elenco discreto, 165° del ranking FIFA, en una nación donde el fútbol es casi amateur. En efecto, desde el inicio se marcó una diferencia notoria: el control del balón iba a pasar por los rojos. La estrategia de los isleños no pasaba por tener la pelota, sino todo lo contrario. La primera ocasión fue en los 7′, mediante Marcos Bolados, quien elevó un disparo. El colocolino, que apareció como ariete, no estuvo fino en la definición en todo el partido.

El panorama se abrió en los 13′, con el gol de Marcelino Núñez, a través de un remate directo tras una combinación con Dávila en la ejecución de un córner. Chile tenía movilidad y generaba conexiones por las bandas, sobre todo cuando pasaba Eugenio Mena por la izquierda. Tanto el Keno como Nayel Mehssatou subieron constantemente por sus carriles, pero sin la cuota de precisión para finalizar bien las jugadas. Un punto a favor de la Roja fue que aprovechó la pelota detenida (por cierto, sopesando las debilidades del rival). El 2-0 también llegó a través de esa vía. Luego de un tiro libre, un cabezazo de Rodrigo Echeverría acabó con el balón dentro del arco cubano.

Si el primer tiempo acababa con otro gol en la cuenta, no era extraño. Perfectamente se pudo dar. Bolados tuvo en su pie diestro el 3-0, pero desvió un remate de cara a la portería. En líneas generales, el cuadro nacional cumplió en el primer tiempo. El pero de esta situación es que el arranque del complemento fue distinto, con una Selección más estancada. Fallas en la definición y un ritmo más lento le bajaban los colores a un partido ya dispar. Mientras tanto, la gente desafiaba el frío pidiendo a Medel y Brereton. Berizzo cedió ante el clamor popular y ambos ingresaron.

Otro de los cambios del DT fue el ingreso de Juan Delgado por Mehssatou. En su primera pasada por la derecha, el jugador que milita en Portugal profundiza y asiste a Marcelino Núñez, quien remata por bajo y coloca el 3-0 en el marcador. El jugador del Norwich fue el mejor de la noche. Participó en las tres anotaciones y asumió el rol de organizador. Con el tercer gol, lo que quedaba como expresión de lucha en el cotejo se acabó. ¿Y Cristóbal Campos? Sí, también jugó. El portero de la U apenas tocó el balón. Un espectador de lujo.

Berizzo logra su segundo triunfo al mando de la Selección y sacará sus conclusiones de cara a lo que viene. El próximo paso será el viernes, ante República Dominicana, en Sausalito. Según las propias palabras del técnico, ya se debiese ver un equipo más titular. Ganar siempre hace bien.

Ficha del partido

Chile 3: C. Campos; N. Mehssatou (67′, J. Delgado), M. Zaldivia, R. Echeverría, E. Mena; W. Alarcón (67′, G. Medel), M. Núñez (81′, D. Valdés); J. Altamirano (72′, L. Assadi); V. Dávila, M. Bolados y A. Aravena (72′, B. Brereton). DT: E. Berizzo.

Cuba 0: S. Sánchez; G. Palma (46′, N. Sandó), M. Méndez, Y. Piedra, C. Vázquez, D. Morejón (72′, M. Peñalver); Y. Pérez, A. Hernández (80′, E. Hernández); L. Paradela, Y. Matos (63′, W. Pozo); y A. Ruiz (63′, M. Reyes). DT: P. Elier Sánchez.

Goles: 1-0, 13′, Núñez, con un remate tras un córner corto con Dávila; 2-0, 27′, Echeverría, cabezazo tras un tiro libre de Núñez; 3-0, 69′, Núñez, tiro bajo tras centro bajo de Delgado.

Árbitro: A. Merlos (ARG). Amonestó a Dávila (CHI); Pérez, Palma, Peñalver (CUB).

Estadio Ester Roa, Concepción. Asistieron 25 mil personas, aprox.