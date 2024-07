Se repite el apuntado: el fuerte reclamo de la U contra el asesor externo de Estadio Seguro

Nuevo reclamo. Mismo acusado. Azul Azul eleva -nuevamente- la voz contra el asesor externo de Estadio Seguro, Christian Fuenzalida, y lo hace a través de un duro comunicado en sus redes sociales. ¿La razón? La clasificación de sus encuentros como local.

Según los regentes estudiantiles, el cambio de categorización -de Clase A a B- puede provocar desórdenes (y posibles castigos en el aforo) y así lo demuestran con un hecho clave: en los siete partidos que organizaron en el coloso ñuñoíno durante el primer semestre, y que fueron clase A, “no hubo incidentes que lamentar”.

En cambio, cuando se les puso la letra B, ante Everton por Copa Chile, lo que permite -entre otras cosas- la venta de bebidas alcohólicas fuera del estadio, “hubo seis detenidos por estado de ebriedad” y eso no había ocurrido anteriormente.

Por lo mismo, el comunicado tuvo fuertes palabras contra el otrora general inspector de carabineros. Según la sociedad anónima, Fuenzalida da esta orden y lo hace luego de varias ausencias en la coordinación de los compromisos de la escuadra dirigida por Gustavo Álvarez.

“Es importante subrayar que el señor Fuenzalida nuevamente se arrogó facultades legales que solo le corresponden a los Delegados Presidenciales”, apuntan y enfatizan que esto es una mala señal, pues “este simple cambio de letra implica una importante modificación en los operativos de seguridad, dentro del estadio y, especialmente, en los alrededores del recinto”.

Lo que no señalan es que esto significa sacar a muchos más policías de las calles para ir a los encuentros deportivos, pero si asumen el costo que posee contratar más guardias privados para contener el interior del Nacional.

“A pesar de que un partido Clase B baja la exigencia de seguridad y, por ende, disminuye el costo de la operación, para nosotros es mucho más importante la tranquilidad de los hinchas que asisten a nuestros partidos como local, por lo que consideramos vital seguir manteniendo la condición de Clase A que se nos ha entregado hasta ahora”, sostienen.

La U reclama otra vez contra el ex policía que discutió con Pérez.

El choque con Cecilia Pérez

Esta no es la primera diferencia que tiene la U con Fuenzalida. El otrora policía ya estaba en la retina de los laicos, cuando el asesor de Estadio Seguro le pide a Cecilia Pérez que se cambie la camiseta de la U que llevaba puesta en el Superclásico que se jugó en el Monumental o en su defecto le aplicaría el derecho de admisión.

Algo que no le pareció bien a la vicepresidenta de Azul Azul y que genera fuertes palabras contra la autoridad. “De la sorpresa por el descriterio pasé a la molestia por el abuso de poder. Inmediatamente respondí que él en su calidad de asesor no tenía facultades para dar ninguna instrucción a nadie”, enfatiza.

Y luego detalla que “no existía vulneración legal alguna por la que me pudiesen aplicar derecho de admisión y por último que no había nacido el hombre que me dijera cómo vestirme, porque nadie tenía derecho hacer esa exigencia”.

La U enfrenta este domingo, 17:30 horas, a Audax italiano en La Serena. Y su próximo partido de local es ante Deportes Copiapó el domingo 4 de agosto en el Nacional.