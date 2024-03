Cecilia Pérez carga contra funcionario de Estadio Seguro: “Llamé a la ministra Orellana para ponerla al tanto del descriterio”

Colo Colo y Universidad de Chile animaron este domingo una nueva edición del Superclásico nacional. Un partido que acabó a favor de los universitarios por 0-1 y que puso fin a una racha de 23 años sin victorias de los laicos en el estadio Monumental.

Si bien para este duelo no estaba autorizada la presencia de hinchas de la visita, de igual manera hubo representantes de la U en el coliseo deportivo de Macul.

Una de ellas fue Cecilia Pérez, en su condición de dirigenta. La actual vicepresidenta de Azul Azul fue una de las personas que pudo celebrar en el estadio la victoria de su escuadra, claro que su presencia en el lugar fue puesta en duda por algunos instantes. ¿La razón? La exministra llegó con con una camiseta alusiva a Universidad de Chile, por lo que personal de Estadio Seguro buscó dejarla fuera, intentando aplicarle incluso el derecho de admisión. En conversación con El Deportivo, la segunda máxima autoridad del club repasa el episodio que vivió en el Monumental.

¿Cómo se origina el problema?

Estábamos con el presidente Michael Clark, dirigentes y funcionarios de la ANFP tomando un café fuera del camarín, cuando se nos acerca un funcionario de seguridad y nos comenta que había un problema. Ahí nos dice que el ex general Christian Fuenzalida, asesor de seguridad de Estadio Seguro , instruye de que debo cambiarme de polera, porque la que traía puesta incitaba a la violencia. Agregó que si no lo hacía, me aplicaría el artículo 102, de derecho de admisión a los estadios y que me tenía grabada como prueba. Nosotros no lo podíamos creer, ¿incitar a la violencia? De verdad nos vimos muy sorprendidos y obviamente muy molestos.

¿Los hinchas de Colo Colo la increparon por su camiseta?

No, creo que a diferencia de lo que sucedió en el Superclásico anterior disputado en el Monumental, esta vez sí hubo una real preocupación por la seguridad de nuestra dirigencia. No tuvimos ningún inconveniente, al contrario, fueron todos muy deferentes .

¿Qué hizo cuando le dijeron que debía cambiarse la polera?

De la sorpresa por el descriterio pasé a la molestia por el abuso de poder. Inmediatamente respondí que él en su calidad de asesor no tenía facultades para dar ninguna instrucción a nadie. Segundo, que no existía vulneración legal alguna por la que me pudiesen aplicar derecho de admisión y por último que no había nacido el hombre que me dijera cómo vestirme, porque nadie tenía derecho hacer esa exigencia. Pensé en cómo la autoridad se preocupaba de un tema tan menor y después me lo volví a preguntar cuando vi desde mi ubicación como un adulto agredia a un niño de la U en Rapa Nui, por el simple hecho de que el niño era hincha de la U.

¿Cómo consiguieron entradas esos hinchas de la U?

Yo no sé cómo algunos hinchas de la U consiguieron una entrada, porque a nuestro club, por obligación de las bases del campeonato , se cumplió por parte de BYN con la entrega de 30 entradas de cortesía que fueron utilizadas por nuestra dirigencia , funcionarios y jugadores no citados ubicándonos en los dos palcos habilitados para nuestra delegación. Nosotros pedimos que el niño y sus dos hermanos se vinieran a nuestro palco para que pudieran seguir viendo el partido y se sintieran más seguros. Lo mismo solicitó nuestro Presidente por cuatro mujeres que estaban siendo insultadas. Espero que Estadio Seguro esté preocupado de que se le aplique el derecho de admisión a ese tipo que agredió al niño y se preocupe de que nunca más entre a un estadio de fútbol.

¿Le llamó la atención que genera tanto revuelo su camiseta en Estadio Seguro?

Andaba con polera, no con una camiseta, y claro que es desconcertante. ¿A quién no le llamaría la atención una advertencia de este tipo? Más bien fue una amenaza, que por lo demás insisto es totalmente ilegal , discriminatoria y arbitraria .

¿Pudo hablar con Christian Fuenzalida, el funcionario de Estadio Seguro que dio la orden?

Me lo crucé en el estadio un par de veces. No me miró y preferí no hablar con él, no tenía ninguna gana de cruzar palabra con esta persona después de su incorrecto actuar .

¿Pensó en cambiarse la polera? ¿Con quién se comunicó?

En ningún momento pensé en cambiarme la polera. Me comuniqué con la Ministra de la Mujer, habíamos hablado por teléfono durante la semana anterior apoyando la tramitación del proyecto de ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres y la conocí personalmente recién el viernes en una reunión con el Alcalde Cárter y la Delegada Presidencial dado que ese día se produjo la lamentable muerte de una vecina nuestra que esta en proceso de investigación judicial. Minutos antes de lo vivido en el estadio, estábamos justo hablando de la presentación al Tribunal Constitucional de la ley integral y coincidiendo que era pésima señal que por este hecho se demorará su promulgación y entrada en vigencia .

¿Qué le dijo a la Ministra Orellana?

Cuando el señor Fuenzalida manda su instrucción famosa, la llamé para comentarle que en todos los espacios seguían vulnerándose derechos y le conté lo que había sucedido. No la llamé para que me ayudara, porque claramente la amenaza de aplicarme derecho de admisión era ilegal , sino que para ponerla al tanto del descriterio del señor Fuenzalida, funcionario público, que con este abuso de poder pretendía hacerme sacar la polera, siendo que además no tenía otra opción de ropa y aunque la hubiese tenido, como te dije , no me la habría sacado. Ella fue muy amable y empática, porque a todas luces era improcedente. Entiendo que siguiendo el conducto regular le comunicó a la Delegada la situación y ella le confirmó que no había falta ni vulneración legal y tuvo la amabilidad de llamarme y apoyarme emocionalmente como mujer. Fue una situación muy desagradable e impropia y espero que Estadio Seguro se preocupe de lo verdaderamente importante que es asesorar a las autoridades para que los Estadios sean espacios seguros para toda la familia y no de andar persiguiendo cómo se viste la gente que claramente es una estupidez .