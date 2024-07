“Es un honor jugar en su estadio”: el particular agradecimiento de la selección de rugby de Escocia a la U que se toma las redes sociales

Un regalo muy especial y una divertida confusión. Esa fue la consecuencia del obsequio que le brindó Universidad de Chile a la selección escocesa de rugby, durante su visita a nuestro país.

Todo comienza cuando los azules le obsequiaron a una de las potencias del mundo la camiseta oficial del club que juega de local en Ñuñoa. La situación fue profundamente agradecida por los deportistas y para que todo el mundo los viera con sus obsequios, subieron una foto a sus redes sociales. Tras dar las gracias, el combinado visitante agrega: “An honour to play at your stadium”.

Es que al traducir la frase, se lee que “es un honor jugar en su estadio” y esto no es correcto. Si bien es cierto que la U se siente cómoda en el coliseo de Ñuñoa y juega la mayor parte de sus cotejos como local en dicho recinto, el Nacional le pertenece al país y es administrado por el Instituto Nacional del Deporte (IND).

Por lo mismo, las bromas no se hicieron esperar en las respuestas a sus posteos y en varias se recordaba que pese a los diversos intentos por contar con una cancha propia, ese sueño aun no se ha cumplido.

El resultado del partido

Más allá de esta anécdota, el duelo entre los escoceses y los Cóndores resulta todo un éxito. La asistencia rompe un récord y aunque el marcado no fue el soñado, la chance de enfrentar al país que ocupa la sexta casilla a nivel mundial deja varias lecciones para Chile.

De hecho, Chile estuvo a la altura de la potencia que enfrentaba y más allá del marcador (11-52), se vieron buenos pasajes de juego en todo el encuentro. Además, se logra una masiva concurrencia de gente al principal parque deportivo del país: llegaron 24.878, según los registros oficiales de la organización.

¿Qué viene para Chile? La selección se prepara para las clasificatorias de Australia 2027, las cuales tendrán a Brasil y Paraguay en el otro lado de la cancha. Además, se realizará una gira europea en noviembre, donde se enfrentará a Escocia, Canadá y Holanda.