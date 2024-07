Aníbal Mosa se decepciona de Mauricio Isla

Aníbal Mosa reconoció que las negociaciones de Colo Colo con Mauricio Isla están caídas. El presidente de Blanco y Negro, a la salida del estadio Monumental luego de la victoria alba sobre Unión Española, se sinceró al respecto de la situación del plantel albo. “Hicimos tres ofertas y las tres ofertas fueron rechazadas. Estamos viendo otras alternativas en este momento. La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa”, indicó el empresario.

El mandamás de la concesionaria no ocultó su sorpresa por la negativa que ha mostrado el carrilero. “Me llama la atención porque pensamos que, por lo que nosotros habíamos escuchado, tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, o hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa, las tres veces, así que me llamó la atención. Estamos trabajando. Nada está cerrado, todas las cosas siempre siguen abiertas, pero nosotros no nos quedamos con un solo nombre, estamos trabajando por el lado para ver de qué manera satisfacemos las necesidades del entrenador del equipo”, dijo el puertomontino.

Aun así, no quiso detallar los montos de las ofertas hechas por Blanco y Negro. “Creo que no corresponde ventilar números, ni situaciones de esas, no creo que sea bueno ni para el jugador ni para la institución. Lo único que puedo decir es que la institución hizo tres propuestas y las tres fueron rechazadas”, insistió.

Aníbal Mosa no descarta la llegada de Isla, pero la ve lejana. Foto: Photosport.

En esa línea, aseguró que desde la dirigencia van paso a paso en la llegada de nombres y que ahora se enfocan en un lateral. “Esperemos que en los próximos días avancen algunas otras conversaciones que estamos teniendo, así que cuando tengamos novedades las vamos a decir. Vamos a ir paso a paso, primero era el centrodelantero, después el lateral y una vez que tengamos ese lateral, según el nombre que llegue, vamos a conversar con el cuerpo técnico y veremos si se da por cerrado el plantel con eso, o se ve otra alternativa siempre y cuando sea un aporte, que sea alguien que venga a aportar, no a engrandecer la plantilla, sino que a jugársela por un puesto”, expuso.

El presidente de la sociedad anónima valoró la victoria sobre los hispanos. “Lo valioso son los tres puntos, que nos vamos acercando ahí a los punteros, eso es lo más importante y lamentable lo que pasó al final, esta trifulca que se armó al final, que no hace nada de bien, deberíamos habernos quedado con los deportivos”, apuntó.

Finalmente, abordó la lesión de Javier Correa, quien se lesionó en sus primeros entrenamientos en Santiago. “Tuvo una situación en una práctica, pero los doctores lo están tratando y nosotros creemos que para la próxima semana va a estar, eso es lo que nos dicen los médicos. Lo acabo de ver recién también y está contento, se está recuperando de buena manera”, afirmó.