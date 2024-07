Un golpe de Colo Colo, salidas dolorosas y una ajustada lucha por el título: las novedades que marcan el esperado regreso del Torneo Nacional

Y ahora, a lo nuestro. Se terminó el fútbol de selecciones, lo que se tomó la agenda deportiva entre junio y julio. Pasó la Copa América, con la discreta participación de la selección chilena en Estados Unidos, y llegó la hora de la reanudación del Campeonato Nacional de Primera División. Con todas las complicaciones y vicisitudes de la realidad local, vuelve la actividad con la segunda rueda del torneo. Se sube el telón este viernes, con el partido entre Huachipato y Cobreloa (19.00 horas), en Talcahuano.

Los acereros encuentran este duelo justo en el medio de su llave de playoffs de la Copa Sudamericana contra Racing de Montevideo. La ida fue victoria uruguaya 3-2 en Concepción, mientras que la revancha será el próximo martes 23. Por contraparte, los loínos tienen como objetivo central la permanencia, porque hoy están penúltimos en la tabla.

Escasos movimientos

Durante esta época, en la que se reabre el libro de pases, la palabra “refuerzo” es la más repetida. Es la principal inquietud de los hinchas y principalmente de los entrenadores: que se cumplan sus requerimientos. Lo cierto es que, hasta el momento, el mercado invernal ha sido discreto. Los movimientos en los planteles son reducidos, salvo alguna excepción, que se explica por la coyuntura de la institución. Considerando que la ventana de transferencias se cerrará antes del inicio de la fecha 19 (la cuarta de la segunda rueda), el ítem de las incorporaciones seguirá siendo una materia que genere atención.

Haciendo memoria, Universidad de Chile es el líder de la competencia con 32 puntos en 15 partidos. Le sigue Coquimbo Unido, con una unidad menos. El podio lo cierra Universidad Católica, con 27. Estos tres ocupan la zona de clasificación a la Libertadores 2025. Mientras, Colo Colo (4°), Palestino (5°), Unión Española (6°) e Iquique (7°) están en zona de Copa Sudamericana. La realidad abajo indica que Cobreloa (14 puntos) y Unión La Calera (11) están en peligro de descenso, mientras que Audax Italiano (14), Copiapó (15) y Cobresal (15) bregan por alejarse del fantasma de la B.

El escuálido periodo de fichajes del fútbol nacional tiene en Javier Correa a su principal atracción. Colo Colo necesitaba un centrodelantero, y Jorge Almirón lo solicitó. La falta de gol del Cacique hacía perentoria la incorporación de un 9 y el elegido fue el ex Estudiantes de La Plata, quien registró 10 goles en 29 partidos con los Pincharratas en 2024. La inversión asciende a los 1,8 millones de dólares, uno de los fichajes más caros de la historia del club. Pero todas las expectativas quedaron en stand by porque el ariete transandino sufrió una lesión muscular y habrá que esperar por su estreno. La complicación no es solo local, teniendo en el horizonte la llave de Copa Libertadores contra Junior, en agosto. Blanco y Negro sigue pujando por fichar al lateral derecho solicitado por Almirón. El apuntado es Mauricio Isla, pero las altas aspiraciones salariales del Huaso, quien también tiene opciones en Estados Unidos, complican la operación.

Antes de viajar al sur, para el amistoso contra Puerto Montt disputado en la noche del miércoles, el ex DT de Boca habló sobre los refuerzos: “Yo siempre estoy tranquilo. Me defino por trabajar con los jugadores que tengo. Ojalá que lleguen pronto (las incorporaciones), si se llega a dar. Necesito que estén lo antes posible; tienen que estar lo mejor posible para competir”. Por cierto, Almirón tendrá un asunto no menor que dilucidar: el Sub 21. Con la partida de Damián Pizarro al Udinese, la duda será determinar al jugador que cumpla con el minutaje de juveniles, exigido por las bases del campeonato.

Damián Pizarro partió a Italia. Foto: Photosport

El puntero tiene dos novedades. La U cuenta con el retorno del delantero Cristóbal Muñoz, quien estuvo a préstamo en Santa Cruz, y el fichaje de Antonio Díaz, lateral izquierdo proveniente de O’Higgins. Este último ingreso se explica por la situación de Marcelo Morales. Los azules aguardan por la definición de su gran anhelo, lo que esperan todos los hinchas: Charles Aránguiz. La opción de contar otra vez con el Príncipe se ha convertido en una telenovela con muchos vuelcos. El volante aún tiene contrato con Internacional de Porto Alegre.

En la precordillera, la UC de Tiago Nunes cuenta con dos nombres nuevos. Al retorno de Valber Huerta desde México, se oficializó la incorporación del argentino Fernando Zuqui, de 32 años. El Comandante firmó con Católica hasta 2026 y llega para reforzar el mediocampo, la zona donde ha estado más urgido el cuadro estudiantil, más con la intempestiva salida de Lucas Menossi tras solo un semestre.

El DT brasileño deberá encontrarle un reemplazante a Alexander Aravena, vendido al Gremio de Brasil. La transferencia (el 70% del pase) le abre un cuarto cupo para fichar a los cruzados. ¿Por qué? El Artículo 13° de las Bases del Campeonato favorece esa opción. “Aquel club que transfiera de manera definitiva o temporal un jugador por un monto igual o superior a la suma de US$ 250.000 entre el inicio de la 4a fecha y el día hábil anterior al inicio de la 19a fecha, podrá reemplazarlo sin que sea considerado dentro de la cantidad de tres nuevos jugadores señalados en el inciso anterior”, consigna.

Altas y bajas

El Torneo Nacional lamenta pérdidas sensibles. A los mencionados traspasos de Alexander Aravena a Brasil y Damián Pizarro a Italia, hay que señalar al jugador más destacado de la primera parte del año: Luciano Cabral. El argentino-chileno brilló en Coquimbo Unido, tanto así que fue incluido en la lista larga de 55 jugadores para la Copa América. El 10 pirata se erigió en la sensación del fútbol criollo, por lo que las grúas comenzaron a andar. Finalmente, lo adquirió el Grupo Pachuca y partió al León de México, donde ya debutó en el Apertura 2024 de la Liga MX.

Luciano Cabral se fue de Coquimbo Unido. Foto: Photosport

Por su lado, una baja que lamenta Palestino es la de Fernando Cornejo. El mediocampista se fue a la Liga de Quito, de la mano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. En Unión La Calera, Luciano Aued y Gabriel Hauche rescindieron.

Hasta el cierre de esta nota, tres equipos habían completado los cupos de refuerzos: Cobreloa, Huachipato y Everton. Los naranjas están en una situación incómoda, por el descenso. La misión de Dalcio Giovagnoli es una sola: mantener al club en Primera. Para ello sumó al delantero Javier Parraguez, al volante ofensivo Nahuel Donadell y al zaguero uruguayo Mauro Brasil, además del retorno de Bryan Ogaz.

En el caso de Everton, la gran novedad es la llegada de un central brasileño: Eduardo Bauermann. El jugador ya debutó en la Copa Chile. O’Higgins consiguió el retorno del colombiano Yorman Zapata, ex Magallanes, tras una estadía en Defensa y Justicia. Mientras que Coquimbo encontró a quien debe reemplazar a Luciano Cabral. El nuevo 10 aurinegro es el transandino Juan Manuel Vázquez.