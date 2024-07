Colo Colo sufre por su nueva estrella: el plan de recuperación de Javier Correa de cara al Superclásico y la Copa Libertadores

Javier Correa llegó como el gran precio de Colo Colo y uno de los más altos que ha pagado la institución (US$ 1,8 millones). Por lo mismo, la ansiedad de los hinchas por verlo en la cancha resulta entendible. Sin embargo, una lesión muscular truncó su estreno frente a Santa Cruz en la Copa Chile, postergándolo por varios días más.

“Se informa que el jugador Javier Correa durante el entrenamiento de ayer sufre lesión de isquiotibial derecho. Dada esta condición, se realizará manejo médico de la lesión y se iniciará su proceso de rehabilitación a la brevedad”, fue el escueto comunicado que entregó el club, una vez que se confirmó la lesión del delantero argentino el pasado 11 de julio.

La figura transandina venía de un periodo de vacaciones tras finalizar su participación con Estudiantes en la Copa Libertadores y se estaba adaptando a los trabajos del cuadro popular cuando ocurrió el problema muscular que frenó esa puesta a punto. “Es una lastima porque corta el proceso del cambio de equipo, país, la familia y todo lo que vive el jugador, que genera estrés. Lo poco que hablé con él, estaba bastante emocionado y agradecido con el club porque entiende que hizo un esfuerzo por traerlo, una negociación importante. El jugador se siente con la obligación de responder”, comentó el técnico Jorge Almirón.

“Las expectativas creo que se van cumpliendo día a día, quiero tratar de disfrutar y acomodarme. Sé que tengo una responsabilidad muy grande como dijo el presidente (Aníbal Mosa), pero trataré de llevarla con la mayor tranquilidad y trabajo”, expresó el futbolista durante su presentación.

En cuanto a los plazos, el entrenador comentó en la previa del duelo ante Santa Cruz que “pronto va a estar para poder jugar. Más o menos, unas dos semanas”. No obstante, la lesión es un desgarro y reviste algo más de gravedad, por lo que la situación se torna compleja, pensando en que durante agosto hay compromisos muy importantes, como el Superclásico en el Estadio Nacional (10 de agosto) y los encuentros de octavos de final de Copa Libertadores frente a Junior (13 y 20 de agosto).

Debido a la complejidad de dolencia, en el Cacique agotan todos los medios para que su fichaje estrella llegue en buenas condiciones a estos partidos. Por esta razón, el tratamiento de inyección de plaquetas y los trabajos en cámaras hiperbáricas asoman como los métodos para intentar acelerar la recuperación del goleador transandino.

En ese sentido, Correa se perderá el partido de este fin de semana ante Unión Española (domingo 21), el de la siguiente frente a O’Higgins (27 de julio) y muy probablemente el de Huachipato (4 de agosto), por lo que los tiempos calzarían para que llegue ante la U y el cuadro de Barranquilla. Eso sí, la intención del cuerpo técnico es no apurarlo en su regreso, pensando en que el objetivo principal es la Copa Libertadores.

Antes de viajar a Puerto Montt para un amistoso, Arturo Vidal le dedicó sentidas palabras. “Ojalá que Correa se recupere lo antes posible, pero el equipo se ve muy fuerte y estamos muy confiados en lo que se puede hacer. Lo hemos visto en los entrenamientos y tiene una calidad increíble, seguramente va a dar mucho que hablar acá y la competencia con Paiva va a ser muy buena”, declaró.

Lentos avances

Por otro lado, los días avanzan y Colo Colo aún no logra cerrar al lateral derecho que anhela. Almirón pidió a Matías Catalán, pero fue descartado de plano por Aníbal Mosa. “Cuando empezamos a hablar por lo de Catalán, nos dijeron que no había ninguna posibilidad por la cantidad de competencias que tiene Talleres. No se olviden que también está metido junto con nosotros en octavos de final (de Copa Libertadores) y va a jugar contra River”, expresó el timonel de Blanco y Negro.

Frente a eso, la alternativa de Mauricio Isla es la que sigue vigente, pues Felipe Loyola tiene un acuerdo con Independiente. “Hemos tenido varias reuniones con los representantes de Mauricio Isla. Es un tremendo jugador. No lo voy a venir a discutir yo, pero está dentro de las alternativas que estamos manejando. Ustedes saben que uno nunca puede quedarse con una sola alternativa, porque si se cae uno siempre tiene que tener un plan B”, adelantó el timonel, quien confía en avanzar en las conversaciones durante esta semana. No obstante, con el Huaso tampoco el diálogo ha sido fluido.

“Esperemos que las partes se pongan de acuerdo y podamos, en los próximos días, tener alguna noticia para todos los colocolinos”, concluyó la máxima autoridad de la concesionaria. No obstante, en la mesa no todos están conformes por cómo se está llevando este periodo de fichajes. De hecho, en el bloque opositor a Mosa lo que más se repite es que “ha habido muy poca comunicación” con el resto del directorio.