El universo de Josep Guardiola se acerca a Claudio Bravo para integrarlo a su staff en medio de sus tratativas con la MLS

El 30 de junio pasado, Claudio Bravo terminó su último vínculo contractual como jugador. Después de cuatro años con el Betis de España, el futbolista y el club acordaron no extender el compromiso, a pesar de que el futbolista no ha dado señales tajantes sobre un eventual retiro e, incluso, tiene conversaciones adelantadas con un club de Estados Unidos.

El arquero dejó una gran imagen en el cuadro sevillano. Si bien el futbolista no pudo despedirse en cancha en la última fecha, frente a Real Madrid en el Bernabéu, su partida solo levantó elogios en el equipo más popular del sur de España.

“Ojalá siga jugando, como seguramente lo va a hacer. Veremos cuál es el equipo que inicia, pero yo me alegro, tengo un orgullo de haberlo dirigido estos cuatro años, creo que nos aportó muchísimo”, aseguró Manuel Pellegrini, entrenador de los béticos hace tres meses, cuando adelantó la salida del portero.

A los 41 años, el golero oriundo de Viluco dio muestras de su plena vigencia en el fútbol. Así quedó claro en la Copa América de Estados Unidos, certamen en el que el meta formado en Colo Colo fue capitán y titular en los dos primeros partidos de la Roja, antes de lesionarse.

Pese a la decisión de seguir, el bicampeón de América aún no toma una decisión sobre su futuro. El propio Bravo adelantó hace algunos días que el retiro no es un problema en su horizonte. Sobre todo, si no llega ese ofrecimiento que realmente sea un desafío en su carrera.

“La verdad es que no me preocupa el futuro, sino el ahora. Sinceramente, no miro tan lejanamente. Vienen vacaciones, veremos si son más largas de lo habitual o no. Pero son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia, más tranquilo. El rendimiento te marca muchas cosas, si no hubiese sido bueno diría que ya sería momento de quedarme en casa”, explicó el meta tras la eliminación de Chile en la Copa América.

Guardiola a la carga

Sin embargo, el arquero tiene adelantada su incorporación a Los Angeles Galaxy, el equipo más ganador de la Major League Soccer. Un fichaje que podría extender la carrera del golero al menos por una temporada más.

Claro que, mientras esa contratación no se oficializa, las opciones de Bravo también se abren en otro contexto. En los clubes que ha militado desde que llegó a Europa, en el verano europeo de 2006, el de Viluco ha acumulado experiencia suficiente para asumir un desafío como adiestrador.

Así al menos lo piensa el afamado técnico Josep Guardiola, quien dirigió al chileno en Manchester City entre 2016 y 2020, luego de llevarlo desde Barcelona, previo de pago de casi 24 millones de dólares.

El de Viluco dejó una grata impresión en el estudioso adiestrador catalán. Tanta, que el oriundo de Sampedor ve como una buena posibilidad la idea de integrar al chileno en su cuerpo técnico. Así reconocen a El Deportivo desde el Betis, equipo que Bravo dejó en junio pasado.

“Josep Guardiola confía mucho en Claudio Bravo y admira mucho su manera de ver el fútbol. Lo ve como un arquero moderno, bueno con los pies, las mismas razones por las que lo llevó al City. El técnico catalán tiene la mejor opinión del chileno y lo ve como una pieza valiosa”, dicen desde Sevilla.

La misma fuente agrega que “a Guardiola le encantaría tener el chileno en su grupo de trabajo. Encima, el hecho de que aún no encuentre una oferta que le permita seguir jugando alimenta los deseos del español, quien no insistirá, pero sigue con cuidado su situación”.

Un claro antecedente

No es la primera vez que el español se atreve a manifestar sus intenciones de integrar al líder de la Roja. En marzo pasado, el propio Bravo contó otro capítulo de su relación con Pep sobre el mismo respecto.

“Hace poco, visitamos con el Betis las instalaciones del City y me tocó estar con mucha gente de ahí. La gente del club es prácticamente la misma con la que me tocó disfrutar allí. Eso te abre muchas puertas a nivel laboral. Sobre todo, por como uno ha actuado en su trabajo. Lógicamente, siempre ha habido conversaciones de ese tipo y yo me lo tomo con mucho agradecimiento”, reconoció el meta de la selección chilena.

No fue el único antecedente, en el año 2021 el de Viluco reveló cómo Guardiola le hizo un primer ofrecimiento para continuar carrera como ayudante técnico en su equipo de trabajo.

“Llegamos a Inglaterra después de una gira por Estados Unidos. Guardiola me llamó a su oficina y me dijo: ‘quiero hablar contigo’. Subí y me planteó la opción de ser entrenador. Le dije: ‘¿Me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más’. Ahí me dijo que ‘hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador’”.

Asimismo, el chileno valoró el respaldo de Pep y sostuvo que “es muy bueno cuando un técnico te habla y te dice que tienes opciones de ser un buen entrenador, que debes prepararte de buena manera y que visualices cosas distintas al resto de tus compañeros, para el día de mañana desenvolverte bien. Lo agradezco mucho. Las puertas están abiertas, pero para eso tiene que existir una preparación previa. Eso se gana con el tiempo”.