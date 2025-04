Tiago Nunes reflexiona sobre sus momentos complejos en la UC y anticipa el clásico con la U: “La historia se respeta”

Este viernes, Universidad Católica realizó su mejor partido del año. En el Bicentenario de La Florida, golearon por 6-0 a Everton por la Liga de Primera. Este resultado, a la espera de que terminen todos los duelos de la fecha 9, deja al club como líder del torneo con 17 unidades. Ahora, Tiago Nunes, que hasta hace algunas semanas estaba fuertemente cuestionado por las eliminaciones de la Copa Sudamericana y la Copa Chile, saca cuenta alegres.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria, el brasileño valoró el rendimiento de sus jugadores: “Fue una buena actuación. Yo decía que necesitábamos un partido regular y logramos hacerlo. Sabemos que el tema de ser punteros hoy nos trae una buena confianza, pero también sabemos que no significa nada si no se entiende que es un proceso largo, que debemos ser regulares durante toda la temporada. Esto nos da la confianza de que podemos mejorar”.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Sin embargo, Nunes no olvida y reflexionó sobre las duras semanas que vivió en la precordillera: “Pasamos momentos de dificultad en los últimos 30 días, pero con nuestra fe intacta, con nuestro carácter intacto, y trabajando en la búsqueda de mejorías. Soy un tipo que reflexiona diariamente, y no tengo ningún problema en cambiar la forma. Lo único que no es negociable son los valores, éticos y morales. Yo entiendo la presión y los cánticos de la hinchada, respeto la indignación de nuestra gente, pero también entiendo que en el futbol, como en la vida, uno lo puede dar vuelta”.

El clásico universitario y el caso de Thomas Gillier

Además, el entrenador de los Cruzados se refirió a su próximo rival, que será la U, en una nueva edición del clásico universitario, el sábado 3 de mayo en el Estadio Nacional: “El clásico es un partido totalmente distinto. Es una final. La historia se respeta. Necesita un tratamiento y una semana diferenciada; no son parte del torneo, son finales. Sabemos que el resultado es un variable que no se controla, pero lo que podemos hacer es prepararlo lo mejor posible. Vamos a jugar en el Nacional, sin nuestra hinchada, pero con la confianza de que tenemos un equipo que puede competir a alto nivel”.

Por último, el estratega habló sobre la situación del portero Thomas Gillier, quien actualmente se recupera de una lesión y que está siendo vinculado al Bologna de Italia, club que lo enviaría a préstamo a la MLS: “A mí no me llegó nada, no tengo ninguna información sobre su salida. Sé que sigue con su recuperación. Espero que el pueda continuar y renovar. Yo creo que lo mejor para él es que pueda segur en Católica. Normalmente en Sudamérica hay una necesidad de que el jugador se vaya temprano. Yo creo que debería continuar y disfrutar un poco más acá”, cerró.