Alexis y Suazo celebran: Sevilla salva la categoría a pesar de su derrota ante Real Madrid

Sevilla salvó la categoría. Tal vez no por sus propios medios, pero sí por los resultados de otros duelos, en la penúltima fecha de LaLiga. El equipo del titular Gabriel Suazo y el revulsivo Alexis Sánchez cayó por la cuenta mínima ante Real Madrid, pero las derrotas de Mallorca y Girona lo dejan en Primera División.

Después de tres victorias consecutivas, la escuadra de los chilenos esperaba poner la cuarta ante los merengues, la más importante, la que los dejaría definitivamente en la máxima categoría, con un ojo puesto en lo que pasaba en otras canchas, de manera paralela.

Por fútbol y actitud, no se quedaron, en un estadio Sánchez Pizjuán repleto. El cuadro andaluz tuvo un inicio brillante, puso contra las cuerdas a los capitalinos, les cortó los circuitos y la presión alta dejó a los locales varias veces frente al arco de Thibaut Courtois.

Antes de los 5 minutos, los dirigidos de Luis García Plaza ya había pisado al menos tres veces con peligro el campo de los blancos, que jugaron de azul. La más importante, un potente remate de Oso que obligó al meta belga a una tapada portentosa para evitar la caída.

Pasaban los minutos y el gigante no salía de su asombro. Sevilla llegaba con mucha gente y Oso era un problema sin solución para la zaga madridista. A los 13’, el juvenil sevillano ganó espacio en la derecha y su centro preciso no alcanzó a ser conectado por el nigeriano Akor Adams, en el segundo palo.

Pero lo que más tiene el Madrid son individualidades, las mismas que le permitieron abrir la cuenta en un momento complicado. Justo en el cuarto de hora, Kylian Mbappé controló en el área y dejó la pelota servida para el derechazo preciso de Vinícius Júnior para el 1-0, resultado que ponía más presión a un cuadro nervionense de por sí, complicado.

Y aunque en la jugada previa se apreció un manotazo del atacante galo sobre el zaguero sevillista Carmona, el árbitro José María Sánchez validó la conquista frente a las protestas de los anfitriones.

Golpe duro para los andaluces que sintieron el tanto. Sus jugadores perdieron ritmo y claridad en los pases, ya no llegaron de manera tan asidua al arco merengue y permitieron que su rival jugara con un poco más de libertad.

Cuando el duelo estaba cerca de terminar en su primera mitad, Mbappé estuvo cerca de aumentar las cifras, pero su característico remate al segundo palo se fue por muy poco, en el momento en que el reloj llegaba a los 40 minutos.

Alexis, clave

En el inicio del tiempo complementario, Real Madrid se sintió más cómodo en el barrio de Nervión. Incluso, el volante galo Aurélien Tchouaméni estuvo muy cerca de aumentar el marcador.

Entonces, García Plaza decidió mover las piezas y dispuso el ingreso de Alexis Sánchez, su gran revulsivo en las últimas fechas. El ingreso del tocopillano le dio mayor volumen ofensivo al Sevilla y su presencia tuvo frutos inmediatos.

A los 56 minutos, la conexión de los chilenos estuvo cerca de dejar a su equipo en la máxima categoría de forma más rápida. El desborde de Gabriel Suazo continuó en un centro arrastrado que encontró bien ubicado a Sánchez, pero la pelota le pasó bajó la pierna cuando estaba solo frente a Courtois.

Momentos más tarde, el activo delantero chileno volvió a hacer de las suyas, esta vez con un pase perfecto para el africano Adams. Sin embargo, el zaguero español Dean Huijsen estuvo perfecto para sacar el balón al atacante de los andaluces.

Sin embargo, el atrevimiento constante del local lo dejaba expuesto a la velocidad merengue en el contragolpe. En uno de ellos, el ajustado remate de Franco Mastuantono dio en el palo cuando la visita celebraba el segundo. En la jugada siguiente, Mbappé eludió al golero Odisseas Vlachodimos y, pese a anotar, el gol fue anulado por posición de adelanto del francés.

El tocopillano estuvo en otra aproximación clave para Sevilla. Rescató una pelota en la salida del Madrid y alargó para Adams, aunque el remate posterior de Isaac llegó manso a las manos de Courtois.

En la última, un tiro de esquina desde la derecha puso el balón en los pies de Sánchez, quien lo dejó a Kike Salas, cuyo potente disparo fue repelido de manera notable por el golero de Real Madrid.

Pero la salvación del Sevilla se zanjó lejos de Andalucía. La derrota 2-0 de Mallorca en casa de Levante y la caída de Girona con Atlético de Madrid dejan a los nervionenses en la máxima categoría.