“¡El tiempo es esencial!“: Trump presiona a Irán en torno a negociaciones bilaterales

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó directamente a Irán mediante su aplicación Truth Social, en torno a la dificultad para concretar las negociaciones de paz.

“Para Irán, el reloj está avanzando, y más vale que se muevan, rápido, o ya no quedará nada de ellos . ¡El tiempo es esencial", afirmó durante este domingo.

Las intimidaciones de Trump a Irán se enmarcan en la dificultad de llegar a puerto con los diálogos bilaterales de paz entre los países beligerantes, mediadas por Pakistán. De hecho, la última propuesta iraní fue descartada por el Presidente norteamericano.

Desde Teherán, el portavoz de las Fuerzas Armadas, Abolfazl Shekarchi, expresó para el medio iraní IRNA que, de materializarse las amenazas de Washington, el país norteamericano sufrirá “consecuencias aún más contundentes” y el ejército de Irán enfrentará nuevos escenarios ofensivos y devastadores.