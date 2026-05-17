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    Tras un pase de Gabriel Suazo: revisa el gol fallado de Alexis Sánchez en la caída del Sevilla ante Real Madrid

    El Niño Maravilla ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de marcar la igualdad. Pese al tropiezo contra los merengues, el conjunto andaluz evitó el descenso en LaLiga.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Final con sabor a alivio en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En una jornada de alta tensión, el Sevilla logró asegurar de forma matemática su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Aunque el resultado final fue una ajustada derrota ante el Real Madrid, el resto de los marcadores de la fecha jugaron a favor de los blanquirrojos, desatando una celebración contenida pero vital para el club y para la colonia chilena compuesta por Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    El trámite del partido estuvo marcado por la jerarquía del conjunto madridista, que se puso en ventaja gracias a una gran definición del brasileño Vinicius Júnior. El gol de la estrella merengue obligó a los nervionenses a reaccionar con urgencia y adelantarse en el terreno de juego, buscando un empate que les diera la tranquilidad por mérito propio.

    En ese marco, la gran oportunidad para cambiar la historia del partido llegó a los 57 minutos, en una jugada que prometía ser un hito 100% nacional. El lateral Gabriel Suazo trepó con propiedad por la banda izquieda y, con un pase preciso y punzante, desmanteló por completo a la zaga de la Casa Blanca, dejando al guardameta totalmente descolocado.

    El balón le quedó servido en bandeja de plata a Alexis Sánchez. El tocopillano, libre de marca y a escasos metros de la portería, solo tenía que empujarla para decretar el 1-1. Sin embargo, para incredulidad de los miles de aficionados andaluces que ya preparaban el grito de gol, el remate del Niño Maravilla no encontró la dirección correcta y terminó yéndose increíblemente desviado. Las cámaras de la transmisión captaron de inmediato el lamento de Alexis, consciente de la magnitud de la ocasión desperdiciada tras la gran habilitación de su compatriota.

    Revisa el gol fallado aquí:

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