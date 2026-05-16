Campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018: “No me gusta nada de mi vida; creo que soy infeliz”

El exportero Steve Mandanda, quien fuera parte del plantel que salió campeón en el Mundial de Rusia 2018, publicó un libro autobiográfico llamado “El día después” en el que revela los problemas de salud mental y depresión que lo afectaron en sus últimos días como profesional.

“Desde hace algunas semanas, ya casi nada tiene sabor. Es julio, estoy solo, hace calor, la ventana entreabierta, Rennes en pleno verano. Oscilo como un péndulo. Mis días son interminables y vacíos. Vacíos de energía. Vacíos de sentido. ¿De verdad esto es la pequeña muerte? (...) No estoy bien. No hago nada, absolutamente nada”, señala en uno de los pasajes del texto que han sido difundidos.

“¿En qué me voy a convertir? ¿Qué hago con mi vida, con mis días? Me hundo en silencio (...) No tenía ganas de parar definitivamente, demasiado consciente de que amaba esa vida”, se lee en otro de los fragmentos.

Luego, Mandanda confesó el vacío que sintió tras alejarse de las canchas luego de no renovar con Rennes. “Ya no tengo ningún horario, ni ritmo, ni citas, nada. Es catastrófico, me veo desde arriba (...) No me gusta nada de mi vida en este momento. Creo que soy infeliz. En todo caso, estoy perdido. Ya no tengo referencias. Ya no tengo mis dos palos ni el fútbol delante de mí. Ya no tengo el vestuario, el brazalete, las miradas, las palabras, las bromas, los compañeros, nuestros cafés, las charlas, las concentraciones, los aviones, las sesiones específicas, el vídeo, los descansos, los pases que resuenan”, resumió.

“He cogido tres o cuatro kilos y ya no es aceptable. Cuando no hago nada, tiendo a comer, a beber refrescos, un mal cóctel. Es un verdadero círculo vicioso: salgo menos porque no tengo ganas de que la gente me vea así. Me aíslo. Al despertarme, en el espejo, las ojeras. Y así sucesivamente. La sensación de vacío es abismal algunos días”, expuso.

Cabe señalar que el portero fue parte de tres mundiales. El primero junto a Francia fue en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, en el que el elenco galo se quedó en la primera fase. En 2018 se coronó campeón en Rusia y fue subcampeón en Qatar 2022.