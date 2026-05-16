Enfrenta al Real Madrid: cómo el Sevilla de Sánchez y Suazo puede asegurar su permanencia en LaLiga en esta fecha

El fantasma del descenso rondó por las instalaciones del Sevilla durante todo el último semestre. Y si bien los resultados recientes del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo lo alejaron de la zona roja, la posibilidad de perder la categoría aún está latente.

“Hemos ido creciendo, pero todavía no está hecho. No estamos salvados y hay que focalizar el asunto en el Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto. Nosotros tenemos que ir a full porque no está conseguido el objetivo. Tenemos que ir el domingo a por todas para lograr la permanencia”, aseguró el técnico de los andaluces, Luis García.

La calculadora de la permanencia

Hoy Sevilla está duodécimo con 43 unidades y a cuatro puntos de la zona de descenso. Por lo que un triunfo ante el Real Madrid (domingo 17 de mayo, 13 horas), lo mantiene por un año más en la Primera División española.

El problema es que las estadísticas no acompañan a los del Nervión, pues hace 8 años que no le ganan a los merengues en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y desde entonces, jugando en casa, sólo han conseguido un empate (1-1) en la temporada 2023/24.

La salvación podría llegar con un doble empate

La programación de esta penúltima fecha tiene a dos de los equipos que pelean la permanencia enfrentados. Se trata del Levante y el Mallorca, los cuales juegan a la misma hora que el Sevilla. Ambos están en zona de descenso con 39 unidades, por lo que un punto ante el Madrid le serviría a los andaluces para asegurar la permanencia siempre y cuando estos rivales también igualen en su respectivo compromiso.

Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

Una rara, pero posible combinación

Si del duelo entre Levante y Mallorca sale un ganador y el Elche de Lucas Cepeda (39 puntos) pierde ante el Getafe (7°), el Sevilla continúa en LaLiga aunque pierda este domingo. Esto porque el Oviedo ya está descendido con 29 unidades y para Elche y Levante o Mallorca ya sería imposible pillar a la oncena de Suazo, pues quedarán tres puntos en disputa y serán cuatro los de la diferencia.

Un punto y dos derrotas de sus seguidores también lo salva

Cómo ya lo hemos dicho Sevilla tiene 43 puntos y otra forma de salvarse del descenso es que iguale con los madrileños y que el Girona y el Alaves no sumen este domingo. Ambas escuadras tienen 40 unidades, la primera visita al Atlético Madrid (4°) y la segunda enfrenta al descendido Real Oviedo.

Esperar hasta la última fecha

Sevilla seguirá dependiendo de sí mismo, si es que no logra sumar ante el Real Madrid. Más allá de los resultados que obtengan los equipos que lo siguen, hay siete escuadras más abajo en la tabla y sólo dos lo pueden pasar en esta fecha, dos lo pueden alcanzar y dos quedar un punto más abajo (Mallorca y Levante se enfrentan entre ellos). Por lo que ante el Celta de Vigo podría sellar su permanencia incluso con una derrota, si es que se da una combinación de resultados de sus rivales.