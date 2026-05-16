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    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    El sujeto mantenía una orden de detención vigente por el crimen registrado en noviembre de 2025.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción, junto a personal de la Fuerza de Tarea de Homicidios Concepción, detuvieron a un hombre acusado de participar en un homicidio con arma de fuego ocurrido en la comuna de Hualpén, en la Región del Biobío.

    El detenido corresponde a un ciudadano chileno de 30 años, quien mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Talcahuano. Además, registraba antecedentes de detención por infracción a la Ley 20.000.

    La aprehensión se concretó en la comuna de Talcahuano, luego de una investigación desarrollada por detectives de la BH en torno al homicidio de D.A.R.R., ocurrido el pasado 24 de noviembre de 2025.

    De acuerdo con los antecedentes, el crimen se registró cerca de las 13:30 horas en la intersección de calles Oslo y Noruega, en Hualpén, cuando la víctima se encontraba frente a su domicilio.

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En ese momento, diversos sujetos llegaron al lugar premunidos con armas de fuego y efectuaron múltiples disparos en su contra, provocándole lesiones de extrema gravedad.

    El subcomisario Rodolfo Salas Aguirre, de la Brigada de Homicidios de Concepción, detalló que “los hechos tuvieron lugar el día 24 de noviembre del 2025 en la comuna de Hualpén, cuando cuatro sujetos, premunidos todos con arma de fuego y movilizados todos en el mismo vehículo, dieron muerte en la vía pública a un hombre mayor de edad chileno”.

    Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde falleció mientras recibía atención médica.

    Según explicó Salas, la investigación permitió establecer la participación del detenido en el crimen. “La investigación, llevada a cabo por detectives de esta brigada, logró determinar la participación del imputado recién detenido en el crimen perpetrado”, señaló.

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Gracias al trabajo investigativo y al análisis de evidencia realizado por la policía civil, se obtuvieron antecedentes que permitieron vincular al detenido como autor material del delito, gestionándose la respectiva orden de detención.

    “El día de ayer, 14 de mayo del 2026, se materializó la detención de un sujeto mayor de edad, chileno, quien en su contra mantenía una orden de detención por el delito de homicidio”, agregó el subcomisario.

    El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano para su correspondiente control de detención.

    Más sobre:HualpénHomicidioPDIImputadoConcepción

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