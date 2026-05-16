Detienen a dos adolescentes acusados de participar en tour delictual en La Florida y Peñalolén
Según la PDI, los imputados estarían vinculados a tres robos con violencia e intimidación cometidos durante la madrugada del miércoles. Uno de ellos quedó en prisión preventiva, mientras que el menor de edad quedó en libertad.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI detuvieron a dos adolescentes, de 15 y 18 años, acusados de participar en un tour delictual registrado durante la madrugada del miércoles 13 de mayo en las comunas de La Florida y Peñalolén.
De acuerdo con la investigación, los imputados estarían vinculados a tres delitos de robo con violencia e intimidación, en los que fueron sustraídos distintos vehículos mediante amenazas con armas aparentemente de fuego y objetos cortantes.
El subprefecto Leonardo Henríquez, jefe de la Biro Sur Oriente, explicó que el primer hecho ocurrió en un servicentro ubicado en Avenida Diego Portales, en La Florida, donde una víctima fue abordada mientras cargaba combustible.
“Estos sujetos se movilizaban a pie y abordan a una persona que estaba cargando combustible en una estación de servicio. Lo intimidan con armas de fuego y armas cortantes para abordar el vehículo y darse a la fuga”, señaló.
Según detalló la PDI, en ese primer robo los sujetos sustrajeron un vehículo marca Great Wall, color gris.
Posteriormente, cerca de las 7.00 horas, los involucrados habrían interceptado a una segunda víctima en la comuna de La Florida, cuando se encontraba sacando su vehículo desde su domicilio.
“También la intimidan con armas de fuego y con objetos cortantes, sustraen su vehículo y se dan a la fuga en dirección al poniente hacia Vicuña Mackenna”, indicó Henríquez.
Luego, alrededor de las 8.00 horas, los sujetos habrían cometido un tercer robo en Avenida Departamental con Los Cerezos, en Peñalolén, donde intimidaron al propietario de un vehículo Audi blanco para sustraerlo.
Detención e investigación
Los dos imputados fueron detenidos en la comuna de Puente Alto. En el procedimiento, la policía incautó un arma tipo pistola y un arma cortante, además de recuperar uno de los vehículos sustraídos durante la madrugada.
Henríquez sostuvo que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer la participación de los detenidos en los hechos investigados.
“Se logra establecer que es un grupo indeterminado de sujetos que intimidan a las víctimas con armas aparentemente de fuego y armas cortantes. Son altamente violentos, sustraen sus vehículos, se dan a la fuga, dejando abandonados a los afectados”, afirmó.
El jefe policial agregó que la banda estaría integrada por personas de distintas edades, aunque la mayoría serían menores de edad.
“Hay un detenido que es de 15 años y otro de 18 que permanece detenido”, señaló.
La PDI indicó además que los involucrados habrían alardeado de los delitos en redes sociales, subiendo imágenes a bordo de los vehículos robados.
“Una vez que sustraían los vehículos, ellos alardeaban de los robos cometidos, jactándose en redes sociales”, indicó Henríquez.
Según la policía, una de las víctimas resultó con lesiones leves tras ser golpeada en la cabeza con la empuñadura de un arma. Las demás víctimas fueron intimidadas, sin que se reportaran lesiones de mayor gravedad.
Fiscalía: adulto quedó en prisión preventiva
El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente por tres delitos de robo con intimidación cometidos de forma continua.
“El 13 de mayo de 2026 fueron detenidos dos sujetos acusados de cometer tres delitos de robo con intimidación en forma continua”, explicó.
Según detalló el persecutor, el primer hecho ocurrió cerca de las 5.00 horas en La Florida, tras lo cual los imputados continuaron con la sustracción de otros dos vehículos.
“Fueron finalmente detenidos por Carabineros y puestos a disposición de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese tribunal se solicitó la prisión preventiva del adulto, la que fue concedida”, indicó Reyes.
Respecto del adolescente de 15 años, la Fiscalía solicitó la internación provisoria, medida que no fue otorgada por el tribunal.
“La fiscalía solicitó la apelación, tampoco fue permitida, por lo tanto, este sujeto menor de edad, a pesar de los graves delitos en los cuales se había visto involucrado, se encuentra libre desde ese momento”, señaló el fiscal.
El plazo de investigación fue fijado en 90 días.
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