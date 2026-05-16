Un cierre de Bundesliga al rojo: tres candidatos por un puesto en la Champions y un mano a mano por evitar el descenso

La Bundesliga vivirá este fin de semana un apretado e intenso cierre. Después de que el Bayern Múnich consiguiera un nuevo título del fútbol alemán, las miradas se centran un poco más abajo, en la lucha por conseguir un boleto a la próxima Champions League, y en la zona baja por evitar el descenso.

En este sentido, Stuttgart (61 puntos), Hoffenheim (61) y Bayer Leverkusen (58) pelean por quedarse con el cuarto lugar de la clasificación que entrega el único cupo disponible para ir en busca de la Orejona.

Los primeros tienen una tarea complicada, pues en su afán por mantenerse en la cuarta ubicación tendrán que enfrentarse al Eintrach Frankfurt, cuadro que también está peleando por copas internacionales. En este caso, por ingresar a la Conference League.

Hoffenheim, por su lado, tendrá que chocar contra el Borussia Mönchengladbach que está estancado en la medianía de la tabla, sin nada que ganar ni perder en la tabla. Así, competirán por entregarles a sus hinchas un nuevo triunfo.

Una situación similar es la que tiene el Bayer Leverkusen. Estos tienen que esperar que Stuttgart y Hoffenheim caigan en sus duelos. Así, el elenco de las aspirinas, venciendo a Hamburgo, pasará al cuarto lugar gracias a la diferencia de goles.

Un fondo de la tabla igualado

La última fecha de la Bundesliga también resolverá una estrecha lucha por evitar el descenso, al menos de forma directa.

Wolfsburgo, Heidenheim y St. Pauli llegan a la última fecha con 26 puntos y buscarán ser el antepenúltimo al final de la jornada, lo que los llevará a un partido extra por la permanencia contra un elenco de la Bundesliga 2.

Aquí hay un tinte especial, pues los Lobos y Los Piratas se enfrentan entre ellos. Así, el ganador estará un paso más cerca de mantener la categoría.

Por último aparece el Heidenheim que en la jornada final se enfrenta al Mainz 05. Estos tienen que esperar un empate en el duelo antes mencionado y ganar su partido por cualquier resultado para ir a la liguilla de promoción.

Por el contrario, si hay un ganador entre Wolfsburgo y St. Pauli, tendrán que buscar un triunfo por goleada para intentar predominar en la diferencia de goles.

La última fecha tendrá todos sus duelos en paralelo a partir de las 09.30 horas de Chile.

La programación de la última fecha de la Bundesliga