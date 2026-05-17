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    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump

    La eliminación de los fondos supone un revés para el proyecto impulsado por el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Republicanos habían solicitado los recursos bajo argumentos de seguridad, aunque Trump ha sostenido que las obras serán financiadas con aportes privados.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump

    El Senado de Estados Unidos eliminó una partida de gastos de unos US$400 millones de los fondos de seguridad que podrían haberse utilizado para el Salón de Baile de la Casa Blanca, uno de los proyectos impulsados por el presidente Donald Trump.

    La decisión pone en riesgo los esfuerzos republicanos por destinar dinero público a la iniciativa, que Trump considera uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial.

    Los republicanos habían solicitado estos fondos para fines de seguridad, aludiendo al intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario ha insistido en que las obras se financiarán mediante contribuciones de donantes privados.

    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump

    Tras conocerse la decisión, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó que “los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump”.

    “Los demócratas del Senado contraatacaron y frustraron su primer intento”, agregó Schumer, quien aseguró que su partido seguirá enfrentando cualquier intento de usar fondos públicos para el proyecto.

    Debate por el proyecto

    La construcción del Salón de Baile ha generado un intenso debate durante el mandato de Trump, marcado por cuestionamientos políticos, arquitectónicos y estilísticos.

    Entre las críticas se menciona la demolición del ala este de la Casa Blanca sin permiso, además de dudas sobre el tamaño del proyecto, considerado mucho mayor que el resto del complejo presidencial.

    Trump anunció esta semana que la inauguración del salón está prevista para septiembre de 2028. Según afirmó en Truth Social, la obra se encuentra en construcción, adelantada al cronograma y será “la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”.

    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump
    Más sobre:Casa BlancaEstados UnidosSalón de BaileDonald TrumpRemodelaciónNorteaméricaPresupuesto

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