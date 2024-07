Chelsea toma acciones en contra de Enzo Fernández por los cánticos racistas en los festejos de la Copa América

La felicidad por el título de la Copa América queda en segundo plano para Enzo Fernández. El mediocampista argentino está en el ojo del huracán por una transmisión en vivo que realizó en las celebraciones de la selección. Ahí los jugadores, con él a la cabeza, realizaron cánticos racistas en contra de los futbolistas franceses a quienes vencieron en la final de Qatar en 2022.

La situación no tardó en viralizarse y generar un repudio generalizado en el mundo del fútbol, quienes lamentaron la actitud de los trasandinos. Tanto así, que tres jugadores del Chelsea, escuadra donde juega Fernández, dejaron de seguirlo en redes sociales.

Por lo mismo en el cuadro londinense tomaron medidas. Este miércoles expresaron en un comunicado los pasos a seguir y fueron enfáticos en criticar el accionar de su jugador. “Chelsea encuentra completamente inaceptables todas las formas de discriminación. Estamos orgullosos de ser un club diverso, incluso, donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidos”, expresaron de entrada.

“El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”, es la frase que continúa en el comunicado, dejando en claro que se evaluará la situación, pero que aún no existen medidas concretas sobre cuál será el castigo o sanción que puede recibir el volante.

Por otra parte, FIFA también se involucró en la situación. “La FIFA ha tenido conocimiento de un vídeo que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación. Condenamos con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”, expusieron.

Todo esto sucede en una jornada donde se dio a conocer que la Federación Francesa de Fútbol planea denunciar a la de Argentina por racismo. “La FFF escribirá a la AFA y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones”, anunció el medio internacional AFP.

Además la situación dentro del Chelsea no es la mejor, ya que luego de que se hiciera viral el polémico festejo, tres jugadores franceses del equipo inglés dejaron de seguir a Enzo Fernández en redes sociales. Se trata de Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto, quienes en menos de un mes deberán verse las caras con el ex River Plate.

“La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”, expresó por su parte Enzo luego de que el mundo del fútbol apuntara su actuar.