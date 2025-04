Los errores no forzados de Kaiser y las cuentas que sacan Matthei y Kast

El pasado fin de semana, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, dio su primer gran paso en falso en su carrera hacia La Moneda.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el parlamentario cuestionó el programa de vacunación que se aplica en el país y aseguró que “son 72 dosis en total las que reciben los niños en Chile. Tenemos que analizar el programa de vacunación obligatorio, no porque las vacunas en sí sean malas, sino porque funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo. Yo no voy a modificar nada: se lo vamos a dejar a los especialistas”.

La declaración no pasó desapercibida en la oposición ni en el oficialismo y los cuestionamientos por haber entregado una cifra errónea -según el Ministerio de Salud (Minsal), el esquema obligatorio es de 21 dosis, no 72- no tardaron en llegar.

Incluso, el propio candidato se vio en la obligación de salir a rectificar. “Son 72 dosis que uno termina poniéndose en el curso de su vida, eso es en Estados Unidos, supongo que en Chile no es mucho menos”, dijo en un transmisión en su cuenta de X y agregó que “me sorprendería que en Chile fuese muy distinto, porque en Chile nos gusta copiar lo que hay en el extranjero, no necesariamente las cosas buenas”.

15 ENERO 2025 RETRATO AL DIPUTADO JOHANNES KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE

La aclaración, en todo caso, no disipó las críticas. El lunes a primera hora la vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, apuntó contra el diputado libertario y aseguró que la propuesta “es absolutamente inaceptable”. Lo propio hizo el Presidente Gabriel Boric.

El principal golpe, eso sí, vino de sus contrincantes en la derecha.

Este martes, al ser consultado al respecto, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se desmarcó de Kaiser y afirmó que para estos temas “se requiere prudencia. Yo valoro que la gente quiera presentarse de candidatos presidenciales, pero hay ciertos temas que no pueden ser objeto de lo que es una campaña política. Estos son temas serios y requieren una profundización importante y un conocimiento acabado con lo que ocurre en Chile, por ejemplo, en el tema de vacunación”.

En esa línea, agregó que“el plan de vacunación permanente (…), es una política pública reconocida a nivel internacional”.

Desde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en tanto, si bien no fue Evelyn Matthei quien salió a responder, sí lo hicieron desde los partidos y los equipos programáticos de la exalcaldesa.

“La vacunación ha sido la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil (…). Lo importante es que los expertos que asesoran a los candidatos políticos tengan evidencia o en qué basan sus argumentos; acá las personas son las que finalmente toman decisiones”, sostuvo la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien colabora con Matthei.

Lo cierto, es que más allá de ese error no forzado, fuentes tanto en Chile Vamos como republicanos hacen sus cálculos y sostienen que el episodio evidencia una de las principales debilidades de Kaiser: la falta de equipos que lo asesoren y preparen un programa de gobierno sólido para su candidatura.

Esto -dicen- sobre todo porque, a diferencia de Kast y Matthei, el parlamentario aún no cuenta con nadie que le permita sortear este tipo de episodios, lo que para algunos sirve para que se debilite su campaña de cara a las elecciones presidenciales.

Hasta el momento, los libertarios solamente han dado a conocer a sus encargados de Economía, Víctor Espinosa; Salud, Aliro Galleguillos, quien ha sido crítico de las vacunas contra el Covid-19; Cultura, Ricardo Ramírez; y Justicia, Iván González.

En ese contexto, por ejemplo, uno de los principales focos de la campaña de Matthei para diferenciarse de Kaiser y Kast ha estado en resaltar esa diferencia de experiencia y musculatura en los equipos.

Fuente en el Partido Republicano, en tanto, si bien aseguran que no es algo que piensen resaltar durante la campaña, sí creen que no contar con equipos sólidos y la estructura de un partido ya más conformado le podría terminar pesando a Kaiser.

Incluso, algunos recuerdan que este no es su primer traspié. Por ejemplo, hace unas semanas, en medio de una entrevista en CNN, el diputado libertario abordó su propuesta de eliminar el IVA a alimentos y remedios para reducir su valor. Al respecto, se le consultó cómo iba a garantizar que esa rebaja se traspase a los precios. “No se puede garantizar”, respondió.

Otros también recalcan que fue un error anunciar que -de llegar a La Moneda- eliminará el Ministerio de la Mujer, pues señalan que es una propuesta que ya generó ruido en la campaña de Kast en 2021 y que no concita un respaldo importante en el sector.

“No estoy de acuerdo en cerrar el Ministerio de la Mujer. Creo que las mujeres tienen muchos problemas (…). Que el Ministerio de la Mujer ahora esté siendo irrelevante, porque en realidad están preocupados de cosas que a las mujeres en Chile en general no le preocupan, ese es un problema de este gobierno”, apuntó ayer Matthei, en radio Agricultura.

De hecho, en el equipo de la exalcaldesa transmiten que una de las materias con las que pretenden ganar terreno en la campaña, es justamente con el electorado femenino, ya que ahí también -recalcan- Kast tiene un flanco.

Hace cerca de dos meses, en tanto, el propio Kaiser tuvo que desmarcarse de la propuesta de su encargado de economía, Víctor Espinosa, de cerrar el Banco Central (BC).