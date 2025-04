Reuniones de emergencia y llamados a la calma: el impacto de la arremetida de Trump en la gira de Boric en India

Una citación a las 17.15 horas, en el hotel Taj Mahal de Mumbai. Eso recibieron este jueves los ocho parlamentarios y empresarios que integran la delegación presidencial que acompaña al Mandatario Gabriel Boric en su ambiciosa gira en India.

En el país asiático el Jefe de Estado y su comitiva de más de 50 personas se han concentrado en profundizar las relaciones económicas entre Chile e India, objetivo que alcanzaron el martes tras acordar el inicio de la negociación de un histórico Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA).

Sin embargo, desde este miércoles la preocupación de parte de la delegación ha apuntado en otra dirección. Esto, porque en Estados Unidos el Presidente Donald Trump anunció esa jornada el alza de aranceles a más de 90 países, entre los que se encontró Chile.

Por eso, en el gobierno de Boric decidieron convocar a parte de la comitiva presente en India a una reunión extraordinaria para abordar las implicancias de la medida anunciada por Trump.

La cita fue encabezada por el canciller Alberto van Klaveren y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza. También estuvieron presentes los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Minería, Aurora Williams.

Presentes en la cita dan cuenta de que este fue principalmente expositivo respecto de la medida de Trump y las implicancias que advierte el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, coinciden en que el principal mensaje fue mantener la calma ante la arremetida del país norteamericano y a no sobrerreaccionar a la situación. Este planteamiento lo han reiterado, en más de una ocasión, en las mesas de trabajo que se conformaron para analizar el tema con anticipación.

Esta idea se sustenta, aseguran las mismas fuentes, con que, a diferencia de algunos países como China, India, Canadá, Laos o México, a Chile se le aplicó solo un alza tarifaria del 10%, la más baja, y la que se impuso a otras naciones como Argentina y Colombia.

Esto implica que, tal como lo ha mencionado el Presidente, Chile pueda encontrar una oportunidad dentro de la ofensiva de Trump, pues hay países que quedaron más desfavorecidos en cuanto a aranceles, lo que podría llegar a beneficiar a la industria nacional.

Esa idea la ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA), Antonio Walker, quien ha comentado durante la gira el caso de Sudáfrica, país competidor de Chile en lo agro que recibió un alza tarifaria de 30%. Otro caso es que los países europeos sufrieron un aumento en los aranceles de los vinos, lo que también podría aprovechar la producción nacional.

Por otro lado, en la comitiva chilena también dan cuenta de que la arremetida estadounidense empuja a Chile a consolidar la diversificación de su economía en materia de exportaciones.

De hecho, en el Ejecutivo celebran el timing del anuncio de Trump, pues encontró a Boric justo en su gira por India, país que se convertirá en la tercera economía del mundo y con el que Chile apuesta a ahondar su relación comercial en medio del enfrentamiento tarifario entre las dos principales potencias del globo: Estados Unidos y China.

“Desde que se empezaron a dar señales por parte de Estados Unidos de que medidas de esas características iban a tomarse, nuestro gobierno ha venido preparando hace meses, comités interministeriales para evaluar los posibles impactos y estudiar y aplicar diversas alternativas que impliquen minimizar al máximo o incluso, eventualmente, tomar las oportunidades que estas decisiones generen”, dijo Boric en la mañana del jueves.

Consultado al respecto sobre el encuentro, Antonio Walker indicó a La Tercera que “fue para informarnos de los últimos acontecimientos. Estamos preocupados, porque se inicia una guerra comercial que no se saben las consecuencias. Fue una exposición de los ministros, para decirnos que tengamos calma, que es una noticia en desarrollo. El gobierno está haciendo un seguimiento muy minuciosa, pero ahora las medidas que se pueden tomar son pocas”.

Por otro lado, el diputado Víctor Pino (Demócratas), quien estuvo en la cita, dijo a este medio que “lo importante aquí es tener paciencia y no actuar apresuradamente con declaraciones, saliendo a avivar el fuego. El canciller y los ministros están pidiendo lo mismo, paciencia. En el mundo agrícola hay bastante preocupación”.

“Dieron cuenta de cuáles son las variables de ellas y una de las principales es mantener la prudencia, porque muchas veces las repercusiones genera una vorágine donde los únicos perjudicados son los consumidores nacionales. ”, complementó el parlamentario Raúl Leiva (PS), quien también integra la delegación presidencial que termina este sábado su paso por India.

“Hicimos una pausa para conversar con empresarios y parlamentarios sobre el anuncio de EE. UU. Chile continuará exportando y posicionando sus productos en los mercados del mundo”, agregó en sus redes sociales el canciller van Klaveren.

El monitoreo de Boric

Cuando eran casi las 2 de la mañana de este jueves, el Presidente Boric ya estaba descansando en su habitación en el hotel Taj Mahal Palace de Mumbai.

En ese mismo momento, pero en Estados Unidos, su par, Donald Trump, protagonizó una puesta en escena con la que anunció el aumento de aranceles para más de 90 países, lo que despertó la preocupación entre los empresarios y parlamentarios que acompañaron a Boric a su viaje.

Varios miembros de la comitiva, de hecho, trasnocharon para seguir atentamente en vivo los anuncios arancelarios de Trump. Pero no el Presidente Boric, quien confidenció este jueves que en la noche estaba cansado y que ni siquiera quiso tomar una copa de vino -había uno de Australia y uno de Chile- que se encontró en su habitación de Mumbai.

En La Moneda se estuvieron preparando para el anuncio de Trump con semanas de antelación y reuniones constantes con el mundo privado. Por eso, el diseño era claro: no era necesario que, en medio de su agitada agenda en India, el Presidente trasnochara para hacer gestiones activas desde Mumbai.

A contrapelo de aquello, se optó porque a las 6.00 horas de este jueves (horario en India), Boric se levantara y recibiera un exhaustivo informe de Alberto van Klaveren respecto de las implicancias que podría tener para Chile el anuncio de Trump.

El Mandatario no se quedó solo con eso y tomó contacto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien si bien era parte inicial de la gira, decidió quedarse en Santiago días antes del viaje por motivos personales. Por lo mismo, Boric tuvo que hablar por teléfono con él.

El Presidente también ha abordado el tema con el ministro Esteban Valenzuela y el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien el miércoles ya estuvo transmitiéndole a la delegación que tuvieran tranquilidad con el anuncio de Trump, pues se avizoraba complejo que se tocara al cobre. Por su parte, el canciller también ha estado en contacto con otros actores claves, como el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

Tras sus habituales conversaciones, Boric apuntó este jueves, una vez más, contra Donald Trump. En un acto con el mundo agrícola indio, el Mandatario cuestionó nuevamente la imposición de aranceles de forma unilateral.

Sin embargo, su dardo más duro se vio en una entrevista que se publicó este jueves en el periódico The Indian Express. Allí, a Boric se le preguntó:

-El presidente estadounidense Trump ha trastocado el mundo con sus políticas económicas y los aranceles que pretende imponer a todos los países. ¿Cómo ve sus políticas hasta ahora?

A lo que Boric respondió: “El mundo actual está absolutamente interconectado. Si algún país o líder cree que puede aislarse, podría tener éxito a corto plazo, pero no a largo plazo”.

Y, posteriormente, agregó: “Trump, como han visto en Estados Unidos, está desafiando las instituciones, incluido el Poder Judicial. No queremos depender de un solo país, ni especialmente de un solo liderazgo. (…) Creo que está equivocado. Trump, representa todo aquello a lo que me opongo. Por eso creo firmemente en el respeto a los derechos humanos, a las personas más débiles, al derecho internacional y a la cooperación entre las naciones, no de forma aislada. Así que estamos siguiendo caminos diferentes”.

Para cerrar el tema, el Jefe de Estado manifestó: “Ya no dependemos de Estados Unidos. No nos gustan los líderes autoritarios; creemos que la forma en que los países pueden desarrollarse a largo plazo es cuidando sus instituciones”.