Próxima directiva nacional del PPD muestra su postura frente al gobierno de Kast: “Queremos ser una oposición dialogante”

Desde la sede nacional del partido, la lista de consenso del Partido Por la Democracia abordó su postura frente al gobierno de José Antonio Kast. El pasado jueves, Juntos al Futuro, encabezada por el diputado Raúl Soto, resultó la única inscrita para las elecciones nacionales del próximo 31 de mayo.

Respecto a este proceso, el diputado señaló que durante las próximas semanas harán un recorrido por el país para incentivar la participación de la militancia.

“No podemos seguir solamente mirando hacia el pasado, sino que tenemos que empezar también a levantar la mirada hacia el futuro, y queremos ser el motor de la reconstrucción de la centroizquierda y del progresismo de Chile”, señaló Soto.

Por otro lado, respecto a la postura que tendrá el partido frente a la administración de José Antonio Kast, el parlamentario explicó: “ Queremos ser una oposición dialogante capaz de dar certezas al país , y acá siempre vamos a tener las puertas abiertas para el diálogo con todos los actores políticos, aunque pensemos de forma distinta, porque esa es la base del ejercicio democrático”.

“En este punto en particular, hoy día estamos muy preocupados por el rumbo que está tomando el gobierno y por la dirección que está tomando nuestro país. Sentimos en el ambiente una desafección, una desesperanza en la ciudadanía. Creemos que hay también temor e incertidumbre respecto del futuro. El gobierno se ha equivocado una y otra vez en sus decisiones”, detalló Soto.

Por ello, el parlamentario pidió “un cambio de rumbo” sobre estas medidas. “Si bien tenemos apertura al diálogo, no nos va a temblar la mano para defender a esa mayoría que sin duda es la que nosotros hemos representado históricamente y buscamos seguir representando”, detalló.

Más concretamente, Soto detalló que esperan que el gobierno se pueda abrir a separar la iniciativa de Reconstrucción Nacional para discutir el ámbito tributario aparte de las otras iniciativas.

“Le aprobamos en pocos días, yo le aseguro, los recursos y las herramientas necesarias para la reconstrucción. Podemos estar abiertos a discutir materias de permisología para generar incentivos a la inversión siempre y cuando se respete el rol también de la sociedad y el cuidado del medioambiente. ¿No es cierto? Que para nosotros es muy importante. Pero tal cual se está buscando llevar adelante a la fuerza la agenda legislativa, me parece que se va a fracasar", explicó.