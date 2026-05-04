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    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    En el marco del tradicional “May the 4th”, la firma Nielsen analizó el consumo de la franquicia y detectó que la última celebración de este día se registraron casi 637 millones de minutos de visualización en streaming en EE.UU.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    Casi cinco décadas después del estreno de Star Wars: Una nueva esperanza, la película que inició la saga en 1977, el fenómeno de La guerra de las galaxias no solo se mantiene intacto, sino que sigue expandiéndose en nuevas generaciones y plataformas.

    Cada 4 de mayo, el ya tradicional juego de palabras “May the 4th be with you” –derivado de la icónica frase de la saga “May the Force be with you”– transforma la fecha en una celebración global para los fanáticos de la saga creada por George Lucas.

    Y en plena era del streaming, la conmemoración se vive, sobre todo, frente a la pantalla.

    Según un reciente análisis de Nielsen, firma global especializada en mediciones de audiencia, el 4 de mayo de 2025 se reprodujeron en streaming casi 637 millones de minutos de contenido de Star Wars en Estados Unidos.

    Confirmando así la vigencia de una franquicia que hoy suma cerca de una docena de películas y múltiples series ambientadas en una galaxia muy, muy lejana.

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025 la-tercera

    Series, películas o animación: ¿qué ven los fans de Star Wars?

    En total, durante 2025 los espectadores estadounidenses dedicaron más de 33 mil millones de minutos a ver contenidos de Star Wars tanto en televisión lineal como en streaming.

    La mayor parte de ese consumo se concentró en plataformas digitales, con Disney+ como principal centro de operaciones de la saga, al albergar tanto las películas clásicas como sus series exclusivas.

    Respecto al tipo de contenido que vieron los fans de la saga en 2025, un 44% vio las películas live action, un 29% las series live action y un 17% reprodujo las series animadas de Star Wars.

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025. Foto: Nielsen

    Las películas acapararon la mayor parte del tiempo de visionado del año. Entre ellas, la más vista fue Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, seguida por La amenaza fantasma y Rogue One, que completó el podio.

    El impulso de Rogue One no fue casual: la película se vio beneficiada por la emisión de la segunda y última temporada de Andor, cuya historia conecta el fin de la serie con la película lanzada en 2016.

    Lo más visto en el Día de Star Wars 2025

    En la jornada del Día de Star Wars 2025, la serie Andor encabezó el ranking de reproducciones en streaming, que se encontraba en pleno desarrollo de su temporada final.

    La producción acumuló 7.400 millones de minutos de visualización a lo largo de 2025 y fue reconocida por los premios Emmy logrando 14 nominaciones y 5 premios.

    Detrás de Andor se posicionaron títulos que combinan nostalgia y nuevas apuestas del universo expandido.

    El segundo lugar de esa jornada se lo llevó Una nueva esperanza y le siguieron La amenaza fantasma, El imperio contraataca y La venganza de los Sith completó el Top 5.

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025. Foto: Nielsen

    Una saga intergeneracional

    El informe de Nielsen también destaca que el atractivo de Star Wars trasciende generaciones.

    En el primer trimestre de 2026, los títulos más vistos por minutos reproducidos variaron según grupo etario, demostrando que la franquicia ofrece una puerta de entrada distinta para cada público.

    En ese sentido, la generación alpha reprodujo más minutos de The Mandalorian al igual que la generación baby boomer.

    La gen Z prefirió más la serie animada Star Wars: The Clone Wars y, tanto la generación millenial como la gen X vieron más Andor.

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025. Foto: Nielsen

    Ahora toda la expectación del fandom está puesta en el próximo estreno cinematográfico, la película Star Wars: The Mandalorian & Grogu, programada para el 27 de mayo en Chile.

    Durante esta jornada de 4 de mayo se estrenó el último adelanto de la cinta, antes de que llegue a las salas de cine del mundo.

    Lee también:

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