Los galardones más importantes de la industria del cine ya descansan en sus nuevas casas: el pasado 15 de marzo, se celebraron los Premios Oscar 2026, una ceremonia llena de estilo y glamour, pero también incertidumbre sobre qué títulos se iban a coronar como los mejores de este año.

Una batalla tras otra fue, sin duda, la más destacada de la noche: obtuvo seis estatuillas doradas, entre ellas, la de Mejor película . Le siguieron Sinners y Frankenstein, proyectos que se llevaron tres galardones cada uno.

Y si todavía no has visto las películas ganadores, en La Tercera te dejamos una guía completa sobre dónde ver en Chile los filmes destacados por la Academia como los imperdibles de este 2026.

Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

Una batalla tras otra (One Battle After Another)

One Battle After Another, localizada como Una batalla tras otra, se convierte en la cinta del momento tras recibir el premio principal en la categoría Mejor película.

La reciente ceremonia de los Oscar 2026 también le otorgó la estatuilla dorada al actor Sean Penn, por el apartado de Mejor actor de reparto, gracias a su papel de Lockjaw.

Con todo, la película dirigida por Paul Thomas Anderson alcanzó 13 nominaciones y logró un total de seis premios, al sumar los reconocimientos por Mejor dirección, Mejor guion adaptado, Mejor casting y Mejor edición.

Se trata de una obra narra la historia de un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija, quien debe hallarla tras su desaparición, mientras afronta las secuelas de su pasado.

La ganadora a Mejor película, One Battle After Another, se encuentra disponible para ver en streaming mediante la plataforma HBO Max.

Pecadores (Sinners)

Sinners, traducida como Pecadores, le significó a Michael B. Jordan su primer Oscar, quien alzó la estatuilla de Mejor actor gracias a su trabajo al interpretar a los gemelos Smoke y Stack.

Se trata de la primera nominación del artista a los premios de la Academia y llega a su carrera tras encarnar ambos roles protagónicos, donde los hermanos enfrentan los horrores de un Mississippi ambientado en 1932.

La obra también fue reconocida con otros dos Oscar; el premio para Ryan Coogler por Mejor guion original y para la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw, por la categoría de Mejor cinematografía.

Pecadores se encuentra disponible para ver en streaming mediante el servicio HBO Max.

Frankenstein

Guillermo del Toro adapta el clásico relato de la escritora Mary Shelley, donde un brillante científico, motivado por su ambición, engendra un monstruoso experimento.

La obra destacó con tres galardones, principalmente por la producción, donde una de las estatuillas fue para Kate Hawley por Mejor diseño de vestuario.

La categoría de Mejor maquillaje y peinado premió a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, mientras que, como tercer premio, el apartado de Mejor diseño de producción reconoció el trabajo de Tamara Deverell y Shane Vieau.

La película Frankenstein de 2025 se encuentra disponible para ver en Netflix.

F1

La velocidad de la Fórmula 1 se abrió paso en la pantalla grande y también en los premios de la Academia, donde la cinta protagonizada por Brad Pitt o btuvo un Oscar por Mejor sonido.

Dicho galardón reconoció el trabajo técnico de Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

Sin embargo, también cabe mencionar que F1 disputó la estatuilla de Mejores efectos visuales, la que finalmente se otorgó a Avatar: Fuego y cenizas.

F1 cuenta la historia de un piloto legendario se convierte en mentor de un joven competidor y se encuentra disponible en el servicio de Apple TV, que dispone de una prueba gratuita.

Hamnet

La aclamada película Hamnet es un drama histórico inspirado en la novela de Maggie O’Farrell. Cuenta la historia del hijo de William Shakespeare, Hamnet, y cómo su muerte a los 11 años marcó profundamente a su familia. La película explora el duelo de sus padres y cómo esa pérdida habría influido en la creación de Hamlet, la exitosa obra de Shakespeare.

En los Oscar 2026, Hamnet se llevó una estatuilla dorada por la actuación de Jessie Buckley : ganó en la categoría Mejor actriz.

Actualmente, Hamnet está disponible en los cines de Chile: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, entre otros.

La hora de la desaparición (Weapons)

Si te gusta el cine de terror y misterio, La hora de la desaparición es un imperdible. La historia gira en torno a la desaparición simultánea de varios niños en un pequeño pueblo, lo que desencadena una investigación inquietante que conecta a diferentes personajes y revela secretos perturbadores.

Amy Madigan ganó como Mejor actriz de reparto por su terrorífica interpretación de Tía Gladys . El éxito fue tal que se confirmó una precuela de este personaje para entender sus orígenes y profundizar en su historia.

Puedes ver La hora de la desaparición en HBO Max o haciendo click aquí.

Las guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters)

Un grupo de idols de K-pop que, además de ser estrellas de la música, llevan una doble vida como cazadoras de demonios. El proyecto mezcla música, comedia y acción mientras luchan contra fuerzas oscuras que amenazan al mundo.

En los Oscar 2026, Las Guerreras K-Pop se llevaron dos premios: Mejor película animada y Mejor canción original por el hit Golden que millones de niños se han aprendido de memoria. Incluso, las tres protagonistas cantaron la canción durante la ceremonia.

La película está disponible en Netflix o haciendo click aquí.

La niña que lloraba perlas (The girl who cried pearls)

Basado en un cuento popular asiático, cuenta la historia de una joven que, cuando llora, produce perlas. El corto, ganador del Oscar por Mejor Cortometraje de Animación , explora cómo su don es explotado por otros y cómo intenta recuperar su libertad y dignidad.

Puedes verlo gratuitamente por la página de la National Film Board of Canada o haciendo click aquí.

Mr. Nobody contra Putin

Este documental político sigue la historia de un ciudadano ruso común que se enfrenta al sistema y a la propaganda estatal. A través de su vida cotidiana, muestra el clima político en Rusia y los riesgos de oponerse al poder.

El proyecto ganó el Oscar por Mejor largometraje documental .

Actualmente, no está disponible en ninguna plataforma del país.

Todas las habitaciones vacías

Se trata de un cortometraje documental que documenta las habitaciones de niños asesinados en tiroteos en escuelas estadounidenses, mantenidas exactamente como estaban. Es un relato donde se muestra cómo las familias de los niños reconstruyen sus vidas durante y después del duelo.

Este filme se posicionó como el Mejor cortometraje documental de este 2026 . Puedes verlo en Netflix o haciendo click aquí.

Valor sentimental

Este drama noruego cuenta la historia sobre una familia marcada por la distancia emocional y un padre cineasta que intenta reconectar con sus hijas mientras lidian con recuerdos y conflictos del pasado. La película explora temas como el trauma heredado, el duelo y la difuminación de los límites entre el arte y la vida.

Ganó el Oscar a Mejor película extranjera .

Puedes verla en Mubi o haciendo click aquí.

The Singers

Es un cortometraje nominado al Oscar que desafía los géneros: distintos críticos han dicho que es como “una meditación sobre la soledad y la vulnerabilidad masculina”. Basado en un cuento del siglo XIX de Ivan Turgenev, sigue a los clientes de un bar de mala muerte cuya competencia de canto improvisada crea una conexión emocional inesperada.

Este título se llevó el Oscar de Mejor cortometraje.

Lo puedes ver en Netflix o haciendo click aquí.

Avatar: Fuego y cenizas

Esta es la tercera película de la saga Avatar de James Cameron. Continúa la historia de Pandora y presenta nuevas regiones del planeta y un grupo de Na’vi asociados al fuego, mostrando conflictos más oscuros y complejos entre humanos y habitantes del planeta.

La película ganó el Oscar a Mejor efectos visuales, una categoría que disputó con F1 pero que terminó por ganar.

Actualmente, Avatar 3 está disponible en los cines de Chile: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, entre otros.