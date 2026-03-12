Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times
El New York Times reveló sus predicciones para los Óscar 2026: quién podría ganar Mejor película, Actor, Actriz y las otras categorías clave de la ceremonia.
A días de que se celebren los icónicos Premios Óscar 2026, hay mucha incertidumbre en el ambiente: en esta edición, la competencia entre las películas nominadas es alta. Y es que ha sido un año, sin duda, interesante para el mundo del cine.
Y como es costumbre, el New York Times y su crítico Kyle Buchanan lanzaron sus predicciones de quiénes podrían ser los próximos ganadores elegidos por la Academia. Sobre esta lista, la primera impresión es que la balanza está bien cargada hacia Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
¿Está Timothée Chalamet lejos de ganar su primer Óscar? ¿Se llevará Golden de KPop Demon Hunters el Óscar a la mejor canción?
A continuación, el pronóstico de la ceremonia más importante de la industria cinematográfica mundial.
Mejor Película
Una batalla tras otra.
“Una batalla tras otra de Anderson se ha alzado con el máximo galardón en casi todas las galas de esta temporada, incluyendo los Globos de Oro, los BAFTA y las ceremonias del Sindicato de Directores y Productores”, escribió el crítico del NYT.
Para el experto las posibilidades de que gane este proyecto son altas, pues “este último grupo es un predictor especialmente sólido del éxito a mejor película, ya que el Sindicato de Productores utiliza el mismo sistema de votación preferencial que los Óscar y comparte una importante coincidencia de miembros con la academia”.
Mejor director
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.
Tomando en cuenta la anterior predicción, el NYT estimó que ganar Mejor Película posicionaría a Paul Thomas Anderson inmediatamente como Mejor Director. Aseguraron que es posible que este 2026 “sea simplemente su momento” de ganar finalmente el premio.
Mejor actor
Michael B. Jordan, Pecadores.
Aunque al principio resonaba el nombre de Timothée Chalamet para ganar su primer Óscar, los críticos han cambiado el rumbo y ahora apuestan por otros actores para esta categoría. En el NYT, el candidato es Michael B. Jordan, quien se impuso contra Chalamet en los premios BAFTA, “lo que revela cierta resistencia por parte de los votantes de la industria”.
“Aun así, me pregunto si el sesgo de larga data de la academia contra los jóvenes atractivos de primera línea en esta categoría también perjudicará a Jordan, de 39 años, quien ganó con el sindicato más amigable del Sindicato de Actores de Cine”.
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet.
El crítico aseguró que Buckley “ha arrasado esta temporada”. Sin mucho más que agregar que el contundente éxito que ha tenido por su interpretación en Hamnet, es la apuesta del prestigioso medio para ganar como Mejor Actriz en los Óscar de este año.
Mejor actor de reparto
Sean Penn, Una batalla tras otra.
“Penn, dos veces ganador del Óscar, debería triunfar gracias a su transformadora actuación y sus victorias consecutivas en los premios BAFTA y los Premios al Actor”, estimó Buchanan.
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan, La hora de la desaparición.
Para el crítico, esta categoría está reñida entre tres candidatas: Teyana Taylor, de Una batalla tras otra, Wunmi Mosaku de Pecadores y Amy Madigan de La hora de la desaparición.
“Me sentiría más seguro al predecir a Madigan si La hora de la desaparición hubiera mostrado más fuerza en otras categorías, pero después de hablar con tantos votantes del Óscar que la apoyan, creo que puede lograrlo”.
Guion original
Pecadores.
“El camino a la mejor película casi siempre implica ganar un guion. Independientemente de si la película de Coogler se lleva el premio final de la noche, el guionista y director tiene garantizado un Óscar en esta categoría”, aseguró el crítico.
Guion adaptado
Una batalla tras otra.
Anderson se ha convertido en un experto en armar guiones destacados: partió por Boogie Nights en 1998, y desde entonces, “casi todas las películas que ha hecho han obtenido una nominación al mejor guion (...) Triunfar en esta categoría le dará una victoria largamente esperada”.
Casting
Pecadores.
Canción original
Golden, KPop Demon Hunters.
Banda sonora original
Pecadores.
Cinematografía
Una batalla tras otra.
Diseño de producción
Frankenstein.
Diseño de vestuario
Frankenstein.
Maquillaje y peluquería
Frankenstein.
Edición
Una batalla tras otra.
Sonido
Pecadores.
Efectos visuales
Avatar: Fuego y ceniza.
Largometraje internacional
Valor sentimental, Noruega.
Largometraje documental
La vecina perfecta.
Película animada
KPop Demon Hunters.
Cortometraje animado
Mariposa.
Cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías.
Cortometraje de acción real
Dos personas intercambiando saliva.
