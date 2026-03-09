SUSCRÍBETE
    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Una frase bastó para encender las redes. Timothée Chalamet, uno de los actores más populares del momento, generó indignación tras asegurar que “a nadie le importan” el ballet y la ópera. La reacción no tardó en llegar: teatros, artistas e incluso celebridades salieron a responderle.

    Por 
    Constanza Llefi
    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Durante el fin de semana, el nombre del reconocido actor de Dune y Call Me By Your Name, Thimothée Chalamet, se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, no fue por una razón particularmente positiva.

    Chalamet, que, actualmente se encuentra nominado al Premio Oscar por su papel en Marty Supreme, causó indignación al declarar en una entrevista que “a nadie le importan” el ballet y la ópera.

    Rápidamente, el clip con sus dichos se volvió viral en Tik Tok, Instagram y X. Cientos de usuarios utilizaron las plataformas digitales para responder. Incluso, el Teatro Municipal de Santiago también tuvo algo que declarar, con un vídeo que de la misma manera, se volvió viral.

    ¿Qué dijo Thimothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

    Durante una conversación con CNN y Variety, Timothée Chalamet habló junto al actor Matthew McConaughey (de la película Interstellar) sobre el cine y el esfuerzo que las personas hacen para ir a ver en pantalla grande ciertos estrenos.

    Posteriormente, realizó la declaración que enojó a cientos de personas: “No quiero estar trabajando en ballet o en la ópera, o, ya sabes, cosas que son como ‘¡Hey! Mantén esto vivo’, incluso cuando a nadie le importan ahora. Todo el respeto por la gente del ballet y la ópera…acabo de perder 14 centavos en audiencia”.

    ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones ante los dichos del actor?

    En Chile, una de las reacciones más virales fue la del Teatro Municipal de Santiago, que usó su Instagram para responder alos dichos del actor con un reel compuesto por vídeos de algunos shows de ballet y ópera que se han llevo a cabo en el recinto, además de clips que muestran las butacas llenas de personas previo a los espectáculos.

    El vídeo termina con la frase: “A nosotros nos importa…¿y a ti?” y va acompañado de una descripción en donde etiquetaron al actor y destacaron la trayectoria de más de 400 años de las artes escénicas en el mundo.

    La respuesta se llenó de elogios y ya cuenta con más de 70.000 me gusta, además de 10.800 reposteados. Algunos usuarios se tomaron un espacio en los comentarios para tachar al actor de “patudo”, felicitar la disciplina de los trabajadores del teatro y bromear: “Si a nadie le importa, ¿¡POR QUÉ NUNCA ALCANZO ENTRADAS PARA EL CASCANUECES?!”.

    Algo similar ocurrió en las redes sociales de La Ópera Metropolitana de Nueva York (una de las más importantes a nivel mundial), que publicó un vídeo mostrando todo el proceso que ocurre tras bambalinas para llevar a cabo un show: desde la escenografía, el vestuario y las jornadas de ensayos de los artistas. El vídeo fue acompañado con la siguiente descripción: “Esto es para ti, @tchalamet…”

    El Ballet Nacional de Londres, fundado en 1950, también compartió un post, que contó con una serie de fotos y cifras positivas de la industria: “Para cualquier celebridad que crea que a nadie le importa el ballet o la ópera... nos complace informar que el ballet no solo está vivo y coleando, sino que está prosperando”

    La cantante y rapera estadounidense Doja Cat también respondió al actor mediante un vídeo publicado en Tik Tok (aunque de una manera un poco más confrontacional).

    “Alguien llamado Timothée Chalamet tuvo la audacia de decir en cámara que a nadie le importa. Estoy segura de que podrías entrar a un teatro de ópera ahora mismo, los asientos estarán llenos, y nadie dirá una palabra mientras se lleva a cabo el show porque así de grande es el respeto que todos tienen por ello”, comenzó por declarar la cantante de Kiss Me More en un vídeo que ya tiene más de 800.000 me gusta.

    “Y los bailarines van todos los días al estudio. Llegan a las 6am, y se rompen y sangran todos los días, solo porque lo respetan y lo aman (...) No importa si la industria está teniendo un periodo difícil, muchas industrias lo tienen, la tuya lo tiene y la mía también. No significa que a la gente no le importe” agregó.

    Polémica en plena temporada de premios: ¿podrán estos dichos hacerle perder el anhelado Oscar?

    Hay usuarios de redes sociales que aseguran que la declaración le jugará en contra en los premios Oscar, que se llevarán a cabo el domingo 15 de marzo y serán transmitidos por TNT y HBO Max.

    Además, Timothée Chalamet bajó 21% en los últimos días en las predicciones de la plataforma GoldDerby, sitio creado por el periodista Tom O’neil, experto en premios, para predecir los ganadores de los galardones principales de la música, el cine, teatro, televisión y artes.

