    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El mandatario anunció que será reemplazada por el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá la gestión de la cartera a finales de este mes. Noem asumirá un nuevo cargo como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, anticipó Trump.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU. Foto: archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 5 de marzo la destitución de Kristi Noem, quien se ha desempeñado como secretaria de Seguridad Nacional desde que el republicano asumió su segundo periodo no consecutivo a principios de 2025.

    A través de sus redes sociales, informó que será reemplazada por el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá la gestión de la mencionada cartera a finales de este mes.

    Trump afirmó que Noem asumirá un nuevo cargo como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”. Describió la medida como parte de una nueva iniciativa de seguridad que se presentará este sábado 7 de marzo.

    El mandatario agradeció a Noem por haber “servido bien” al país y elogió lo que, según planteó, fueron “numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)”.

    Sin embargo, su destitución como secretaria de Seguridad Nacional ocurre en un contexto en el que se ha enfrentado a críticas de representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, a raíz de las múltiples medidas que se han tomado para realizar deportaciones masivas de migrantes.

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU. Foto: archivo.

    Cuando Trump hizo el anuncio, Noem se encontraba en una conferencia en Nashville, en donde pronunció el discurso inaugural en la Conferencia de las Grandes Ciudades de la Asociación de Sargentos Benevolentes.

    Según rescata el Washington Post, durante dicha instancia no se refirió a su destitución. No obstante, respondió preguntas no relacionadas del público y enumeró lo que describió como logros del gobierno.

    De acuerdo a Noem, durante su gestión se han realizado unas 750.000 deportaciones.

    También anunció que, este sábado, se reunirá con el presidente y otros dos secretarios para anunciar un acuerdo para combatir a los carteles de la droga.

    Más tarde se refirió a su destitución a través de sus redes sociales.

    “Gracias presidente Trump por nombrarme Enviada Especial para el Escudo de las Américas. Los secretarios Marco Rubio (Departamento de Estado) y Pete Hegseth (Departamento de Guerra) son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han vertido drogas en nuestra nación y han asesinado a nuestros hijos y nietos”.

    Noem escribió en la publicación que “el hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos” y que, en el nuevo cargo, podrá “aprovechar las alianzas y la experiencia” que obtuvo mientras ejerció como secretaria de Seguridad Nacional desde enero del año pasado.

    “Hemos alcanzado logros históricos en el Departamento de Seguridad Nacional para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo, para luego enumerar “logros históricos” del país bajo su gestión.

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Dos fuentes familiarizadas con las conversaciones del presidente comentaron al Post, bajo condición de anonimato, que Trump le dijo a sus asesores que su descontento con Noem se intensificó tras el aumento de miles de agentes de inmigración en Minnesota en diciembre y enero.

    Dicha escalada terminó con la muerte a disparos de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti.

    Fuentes con conocimiento de la situación declararon al Wall Street Journal, bajo condición de anonimato, que la disconformidad del mandatario con sus gestiones se incrementó aún más este martes, tras una audiencia de Noem ante el Comité Judicial del Senado que terminó con críticas tanto de representantes republicanos como demócratas.

    Según las fuentes, Trump se molestó con su defensa de una campaña publicitaria de 200 millones de dólares en la que aparecía Noem, y con su afirmación de que él la había autorizado.

    En dicha campaña, la entonces secretaria de Seguridad Nacional instaba a quienes viven ilegalmente en Estados Unidos a autodeportarse.

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU. Foto: archivo.

    Quién es Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional anunciado por Trump

    Mullin tiene 48 años, es empresario y exluchador de artes marciales mixtas. Fue elegido para el Senado en 2022, luego de pasar una década en la Cámara de Representantes.

    Se le considera como uno de los senadores republicanos más cercanos a Trump y es un fuerte partidario de la política de inmigración del presidente.

    El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), declaró que creía que Mullin aportaría “una nueva perspectiva y un enfoque renovado” al Departamento de Seguridad Nacional.

    El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, elogió el anuncio de Trump y manifestó que “era hora de un cambio”.

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU. Foto: archivo.

    Desde la vereda demócrata, el senador por Maine, Angus King, describió el anuncio de Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional como “una mejora”. Sin embargo, sugirió, “prácticamente cualquiera lo es” en comparación a Noem.

    El senador por New Jersey, Cory Booker, acusó que Noem debería “rendir cuentas por la corrupción que ha demostrado en la contratación” y “por violar los derechos constitucionales de los estadounidenses”.

    Más sobre:Estados UnidosKristi NoemDonald TrumpTrumpNoemMarkwayne MullinMullinDepartamento de Seguridad NacionalDHSMundoInternacionalLa Tercera

