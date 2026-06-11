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    Ad portas del invierno: Desarrollo Social anuncia nuevo catastro de personas en situación de calle

    La nueva medición se enmarca en un plan de identificación que busca mejorar las políticas públicas en la materia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Andres Perez

    Las bajas temperaturas propias del otoño e invierno ya se dejan sentir en gran parte del territorio nacional, lo que genera preocupación por quienes se ven expuestos a este clima, que afecta con más fuerza a las personas en situación de calle.

    En ese contexto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, llegó hasta la comuna de Independencia para compartir con quienes sufren esta situación. Todo esto en medio de la activación del Código Azul en la Región Metropolitana, medida que permite un refuerzo en la red de atención para personas en situación de calle.

    En la instancia, la secretaria de Estado anunció un nuevo catastro de personas que viven en la calle, en el marco de un plan de identificación, que busca recopilar información de las personas en esta condición a lo largo de todo el país, con el objeto de generar más y mejores políticas públicas.

    “Este catastro nos permitirá caracterizar a las personas que hoy están en situación de calle, visibilizar esta realidad y así, orientar nuestras políticas públicas de manera efectiva”, indicó.

    El último catastro revela que en el país hay 20.000 personas en esta situación. Aunque la ministra aseguró que en los sistema de ayuda se “están atendiendo a más de 50.000 personas”.

    “Estamos trabajando por generar las condiciones para que todos puedan salir adelante y dar soluciones también con respecto a la problemática de los rucos que afectan la seguridad de nuestros barrios”, sostuvo Wulf.

    Para hacer frente a esta situación se están habilitando albergues, como el Centro Día en Independencia. Desde allí, el alcalde Agustín Iglesias, señaló que “se recibe a las personas desde temprano con un desayuno, con ducha, con talleres psicosociales para ir revirtiendo la situación de calle, dando oportunidad a las personas”.

    “La próxima semana abriremos un albergue de noche, uno de los 99 que son parte del plan del gobierno para intensificar y dar más oferta”, indicó.

    En concreto, la nueva medición del Catastro de Personas en Situación de Calle, cuenta con un cuestionario que contempla varias novedades, como la inclusión de personas sin RUT.

    Asimismo, se incorpora una visión integral de sus condiciones de salud, ámbito que no había sido actualizado desde el 2017.

    Albergues utilizados durante el código azul. Imagen: Midesof.

    Respecto a las acciones a seguir, la ministra destacó que desde el Ministerio seguirán “aumentando los cupos de los albergues, activando más rutas y reforzando nuestra capacidad de respuesta para enfrentar las bajas temperaturas”.

    Además, informó que se encuentra activo el Plan Protege Calle, que funciona durante todo el año con albergues y rutas para detectar y ayudar a las personas en situación de calle. Estos dispositivos, además, son reforzados durante el invierno y situaciones de emergencia.

    Según indicó la cartera, a la fecha este plan cuenta con 1.170 cupos de alojamiento y 1.560 prestaciones diarias de atención en calle. El objetivo es expandir el programa para superar la oferta total planificada para este invierno.

    Cómo ayudar

    Desde el Ministerio de Desarrollo Social hicieron un llamado a la ciudadanía a informar a las autoridades si detectan que una persona en situación de calle requiere apoyo o se encuentra expuesta a las bajas temperaturas.

    Para ello, cualquier ciudadano puede alertar a los equipos especializados llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0.

    Más sobre:MidesoSituación de calleCódigo AzulCatastro de Personas en Situación de Calle

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