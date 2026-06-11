SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    El Ejército estadounidense confirmó esta madrugada nuevos ataques contra distintos objetivos en Irán.

    Por 
    Europa Press
    CENTCOM

    Las autoridades de Irán han rechazado este jueves que los ataques de Estados Unidos contra distintos objetivos en Irán en medio de la escalada bélica en Medio Oriente sean acciones que se enmarquen en la “legítima defensa”, como justificó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) tras las últimas acciones.

    El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha insistido en que referirse a estos ataques como legítima defensa “carece de validez legal”. “En el Derecho Internacional, un agresor no elude las consecuencias de sus actos simplemente cambiando la denominación, y la agresión militar no se legitima por la terminología empleada”, ha señalado en un mensaje en redes sociales.

    De esta forma, ha reiterado que las Fuerzas Armadas iraníes “se opondrán a cualquier agresión y defenderán cada centímetro del territorio del país con una respuesta decisiva, poderosa y contundente”.

    Así, ha advertido a Washington de las consecuencias de unos ataques “ilegales y peligrosos”, incidiendo en que estas recaerán también sobre todos los actores que “participen, faciliten o presten asistencia”.

    El Ejército estadounidense confirmó esta madrugada nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Jordania y Kuwait.

    Según el CENTCOM, estos ataques son “una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán”, en unas acciones que llegaron horas después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con volver a atacar Irán por segundo día consecutivo, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando.

    Por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de “represalia” por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

    Más sobre:IránEstados unidosAtaquesguerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Lo más leído

    1.
    Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco más de 650 votos con el 98,2% de actas contabilizadas

    Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco más de 650 votos con el 98,2% de actas contabilizadas

    2.
    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    3.
    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    4.
    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    5.
    Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”

    Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país
    Chile

    “La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor