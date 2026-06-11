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    Nacional

    Municipalidad de Quilicura destituye a 12 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, acoso e incumplimientos laborales

    El municipio ha aplicado 28 medidas disciplinarias durante 2026. De ellas, 12 corresponden a destituciones por faltas consideradas graves a la probidad y al cumplimiento de las obligaciones funcionarias.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla.

    Esta jornada la Municipalidad de Quilicura anunció los resultados de una serie de sumarios administrativos instruidos por la alcaldesa Paulina Bobadilla, ante la detección de diversas irregularidades cometidas por funcionarios municipales.

    Así, se informó que gracias a estas investigaciones durante este 2026 se han aplicado 28 medidas disciplinarias. De ellas, 12 corresponden a destituciones por faltas consideradas graves a la probidad y al cumplimiento de las obligaciones funcionarias.

    Las destituciones se distribuyen de la siguiente manera: cuatro por viajes al extranjero mientras los funcionarios se encontraban con licencia médica; una por una denuncia de acoso sexual; una por una denuncia de acoso; dos por inasistencias reiteradas a sus funciones; dos por responsabilidades asociadas a un accidente laboral; y dos por compras irregulares efectuadas durante el año 2021.

    Al respecto, la alcaldesa Bobadilla destacó que las medidas responden al compromiso de la administración municipal con la transparencia, la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

    “Las vecinas y vecinos de Quilicura esperan de sus instituciones un actuar íntegro y responsable. Por eso, como administración, hemos sido claros: toda irregularidad debe ser investigada y, cuando corresponde, sancionada. No permitiremos conductas que vulneren la confianza ciudadana ni el correcto uso de los recursos públicos”, destacó la alcaldesa.

    Junto con las destituciones, desde el municipio también han aplicado otras sanciones disciplinarias, entre ellas censuras, multas y suspensiones de empleo. Estas medidas se originaron en investigaciones que acreditaron diversas faltas administrativas, incluyendo casos de funcionarios que asistieron a casinos mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

    Desde el municipio han señalado que continuarán fortaleciendo los mecanismos de control interno y fiscalización, con el objetivo de resguardar los principios de probidad, transparencia y buen servicio que deben orientar la gestión pública.

    Más sobre:NacionalMunicipalidad de QuilicuraPaulina Bobadilla

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