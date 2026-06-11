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    Política

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    La cita fue encabezada este jueves por los secretarios generales del PS, PC y FA, entre otros. Para el lunes está contemplada una reunión para dar cuenta a los timoneles y zanjar si se concretará la ofensiva.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    Hasta la sede del Partido Socialista arribaron este jueves representantes de los principales partidos de oposición para recibir a abogados especialistas y abordar la constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno.

    La cita en París 873 fue encabezada por los secretarios generales Arturo Barrios (PS), Bárbara Figueroa (PC) además de dirigentes del Frente Amplio y otras tiendas afines, para recibir observaciones de los juristas y analizar la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

    El senador Juan Luis Castro (PS), ya había adelantado este lunes la tarea encargada a los abogados, con el afán tener una opinión técnica de la viabilidad de avanzar en la ofensiva.

    Nosotros hemos encargado a distinguidos juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos para ir al TC. No hay una proposición clara al respecto, está en estudio”, afirmó en entrevista con radio Pauta al inicio de la semana.

    Tras la cita de este jueves, el secretario general de los socialistas planteó que la cita fue “bien interesante, además desde el punto de vista de todos los temas que ahí se convocan y se observan”.

    “Seguimos adelante trabajando, porque de una u otra forma entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta megarreforma no tiene financiamiento, no está situada desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores para poder construir una situación que vaya a despegar en este país desde el punto de vista del crecimiento, empleo e inversión”, remarcó.

    Figueroa, en tanto, sostuvo sobre el encuentro que “la ciudadanía tenga la certeza que este camino que estamos construyendo como oposición no es caprichoso ni es obstruccionismo”.

    “Estamos dotándonos de los mejores elementos y herramientas para dar garantías y certezas a la población de que nuestro rechazo al proyecto es en función de, primero, la protección de garantías y derechos para todas las familias trabajadoras de nuestro país, no seguir generando políticas de desigualdad profunda que no garantizan ni crecimiento ni mucho menos más empleo en nuestro país y también con la certeza de que esto no es un capricho”, destacó.

    Y luego agregó: “Todo lo que hemos dicho respecto de las inquietudes, los rechazos, los peligros que implica esta megarreforma hoy día se vuelven a ratificar también en el ámbito del debate jurídico”.

    Para el lunes, en tanto, está contemplada una nueva reunión, para dar cuenta a los timoneles de las colectividades opositoras de las observaciones entregadas por los abogados constitucionalistas, y zanjar si irán al TC.

    Más sobre:OposiciónMegarreformaReconstrucción NacionalGobiernoJosé Antonio KastPartido SocialistaPartido ComunistaFrente Amplio

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