Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China. Foto: archivo.

Un expiloto de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue arrestado este miércoles 25 de febrero en Jeffersonville, Indiana, bajo la acusación de que conspiró para ayudar al Ejército Popular de Liberación (EPL) de la República Popular China (RPC).

Desde la Fiscalía para el Distrito de Columbia informaron que se trata de Gerald Eddie Brown Jr. , de 65 años, quien se presume que violó la Ley de Control de Exportación de Armas al entrenar a pilotos de las Fuerza Aérea china .

Informaciones rescatadas por CNN detallan que el expiloto estadounidense tiene más de dos décadas de experiencia con sistemas de lanzamiento nuclear y aeronaves, así como con aviones furtivos F-35 avanzados, entre otros modelos.

El director ejecutivo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y de la Oficina de Proyectos Especiales, Lee Russ, enfatizó que “brindar entrenamiento militar estadounidense a nuestros adversarios representa una amenaza significativa para la seguridad nacional” .

Qué se sabe del expiloto de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

Brown sirvió 24 años en la Fuerza Aérea estadounidense, antes de retirarse con el rango de mayor en 1996.

De acuerdo a la fiscalía, “durante su carrera militar comandó unidades clave responsables de los sistemas de lanzamiento de armas nucleares, dirigió misiones de combate y se desempeñó como instructor de pilotos de combate e instructor de simuladores en diversos aviones de combate y de ataque”.

Aseguraron que operó desde aviones como el F-4 Phantom de la era de Vietnam hasta los más modernos F-15 y F-16.

Después de su jubilación, Brown manejó aviones comerciales de carga, para luego unirse a dos contratistas de defensa estadounidenses para trabajar como instructor en simuladores de vuelo.

Durante ese periodo, entrenó a pilotos estadounidenses para manejar el caza furtivo F-35 y el avión de ataque A-10.

Las autoridades presumen que Brown pasó más de dos años en China entrenando a pilotos del EPL . Sostienen que viajó al país asiático en diciembre de 2023 y que permaneció allí hasta principios de febrero de este año.

Según la fiscalía, “respondió preguntas durante tres horas sobre la Fuerza Aérea de Estados Unidos en su primer día en la RPC y luego, en su segundo día, preparó y presentó un informe sobre sí mismo para la Fuerza Aérea del EPL”.

El subdirector a cargo del FBI en Nueva York, James Barnacle, declaró que “la presunta traición de Brown expuso tácticas militares delicadas que amenazan la seguridad de nuestra nación, nuestras Fuerzas Armadas y nuestros aliados” .

Las informaciones rescatadas por el citado medio detallan que, presuntamente, Brown se contactó con China a través de un cómplice que estaba en contacto con Stephen Su Bin.

Este último es un ciudadano chino que, en 2016, se declaró culpable de conspirar para entregar información militar y de exportación estadounidense confidencial a China. Fue condenado a casi cuatro años de prisión en el país norteamericano.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, fue consultado este jueves sobre el caso de Brown durante una reunión informativa. Sin embargo, declinó hacer comentarios y afirmó no estar “familiarizado con la situación”.