    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    En el pasado, Zhang fue considerado el aliado militar de mayor confianza del mandatario Xi Jinping. Ahora se le acusa de filtrar datos técnicos importantes sobre las armas nucleares del gigante asiático y de aceptar sobornos para ascensos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU. Foto: archivo.

    Las autoridades de la República Popular China (RPC) acusaron al general de mayor rango del país de filtrar información sobre el programa de armas nucleares chino a Estados Unidos y de aceptar sobornos para actos oficiales internos.

    Así lo aseguraron al Wall Street Journal personas familiarizadas con una sesión informativa de alto nivel sobre las acusaciones, la cual se realizó la mañana del sábado 24 de enero.

    De acuerdo a las fuentes, la reunión se realizó justo antes de que el Ministerio de Defensa Nacional de China anunciara una investigación contra el general Zhang Youxia.

    En la declaración se comunicó que el alto mando militar sería investigado por graves violaciones a la disciplina del Partido Comunista de China y las leyes. Sin embargo, no entregó mayores detalles.

    Las fuentes consultadas por el citado periódico afirmaron que Zhang está siendo investigado por presuntos esfuerzos para construir redes de influencia que socavan la unidad del partido y por abuso de autoridad dentro del máximo órgano de decisión militar del partido, la Comisión Militar Central.

    Junto con ello, las autoridades investigan su supervisión de una agencia responsable de investigar, desarrollar y adquirir material militar.

    Según las fuentes consultadas por el Journal, en la sesión informativa se comentó que Zhang presuntamente aceptó grandes sumas de dinero a cambio de ascensos oficiales.

    Afirmaron que se presume que filtró a Estados Unidos datos técnicos importantes sobre las armas nucleares del gigante asiático.

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU. Foto: archivo.

    Las personas familiarizadas con la sesión dijeron que algunas de las pruebas en contra de Zhang provinieron de Gu Jun, el ex director general de la Corporación Nacional Nuclear de China.

    Previamente, a principios de la semana pasada, las autoridades chinas anunciaron una investigación en contra de Gu, por presuntas violaciones graves a la disciplina del partido y las leyes.

    Aunque en la reunión del sábado revelaron que dicha investigación ha vinculado a Zhang con una brecha de seguridad en el sector nuclear chino, no profundizaron en detalles durante la instancia, según las fuentes.

    En el encuentro de este fin de semana también se afirmó que el general presuntamente ayudó al ahora exministro de Defensa, Li Shangfu, a ascender a cambio de sobornos.

    Este último fue destituido como titular de la cartera a finales de 2023, mientras que el partido lo expulsó al año siguiente por acusaciones de corrupción.

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU. Foto: archivo.

    Quién es Zhang Youxia, el general de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    En el pasado, Zhang fue considerado el aliado militar de mayor confianza del mandatario Xi Jinping.

    Ambos han ejercido como miembros de la Organización de la Comisión Militar Central de China y se les incluye entre los “príncipes” del gigante asiático.

    Dicha denominación es utilizada para referirse a los descendientes de revolucionarios y altos funcionarios del partido.

    Los padres de Zhang y Xi combatieron juntos durante la guerra civil china que llevó a que las fuerzas comunistas, lideradas por Mao Zedong, consiguieran el poder en 1949.

    Posteriormente, sus progenitores ascendieron a altos cargos.

    Como parte de la investigación en contra de Zhang, las autoridades incautaron los dispositivos móviles de oficiales que ascendieron de rango a partir de sus gestiones.

    También confiscaron los del general Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto.

    Actualmente, los únicos altos líderes de la Organización de la Comisión Militar Central de China que siguen en sus puestos son Xi, quien dirige el organismo, y Zhang Shengmin, quien ejerce como secretario de la comisión militar para la inspección disciplinaria.

    Qué dijeron las autoridades de China sobre las acusaciones contra el general Zhang Youxia

    Al ser consultado sobre esta situación, el portavoz de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, declaró al Journal que la decisión de investigar a Zhang es una muestra de que mantienen una política de cobertura total y tolerancia cero en la lucha contra la corrupción.

    El citado periódico intentó contactarse con Zhang, Gu y Liu Zhenli para obtener declaraciones. Sin embargo, no pudo comunicarse con ellos.

    ChinaEstados UnidosZhang YouxiaArmasArmas nuclearesRepública Popular ChinaXi JinpingEspionajeGu JunLi ShangfuLiu Zhenli

