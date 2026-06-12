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    Delincuentes armados asaltan joyería en La Cisterna: indagan vínculo con millonario robo ocurrido el martes

    El local ha sido víctima de dos asaltos durante los últimos días, acumulando la pérdida de especies por hasta $22 millones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Robo en Joyería del Caracol Lo Ovalle. Captura de pantalla.

    Dos delincuentes armados protagonizaron este jueves un violento robo a una joyería ubicada al interior del Caracol Lo Ovalle, en las inmediaciones de la estación de Metro del mismo nombre, en la comuna de La Cisterna.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, los sujetos ingresaron al local cerca de las 16.30 horas, intimidaron a los trabajadores con armas de fuego y sustrajeron diversas joyas, cuyo avalúo preliminar alcanza los $2 millones.

    El hecho es investigado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), que además indaga una eventual vinculación con otro robo que afectó al mismo establecimiento el martes pasado, ocasión en que fueron sustraídas especies avaluadas en cerca de $20 millones.

    El comisario Miguel Herrada, subjefe de la Biro Sur, señaló que los autores del delito serían “dos sujetos, mayores de edad, de nacionalidad extranjera, que ingresan e intimidan a los dependientes, sustrayendo diferentes joyas”.

    Respecto de la posible relación entre ambos atracos, el oficial indicó que se trata de una línea investigativa que se está desarrollando junto a la Fiscalía Metropolitana Sur. “Fue con la misma violencia, donde el monto fue aún mayor”, afirmó sobre el robo anterior, agregando que “sí es coincidente que ambos hechos fueron cometidos por personas extranjeras”.

    Tras concretar el robo, los delincuentes efectuaron al menos un disparo que impactó la vitrina del local. Posteriormente, mientras escapaban por el estacionamiento del recinto, donde operan servicios de taxis colectivos, realizaron un segundo disparo para evitar la intervención de guardias de seguridad.

    Según testigos, los sujetos abordaron dos motocicletas que los esperaban en calle José Ureta y huyeron por Gran Avenida en dirección desconocida.

    Peritos de la PDI trabajan en el análisis de los restos balísticos encontrados en el sitio del suceso y en la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se informaba de personas detenidas.

    Más sobre:PolicialNacionalCaracol Lo OvalleLa CisternaSeguridadPDI

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