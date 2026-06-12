Carabineros realiza copamiento en población El Castillo de La Pintana: operativo deja detenidos por órdenes vigentes y venta de droga

Un nuevo despliegue de copamiento realiza esta noche personal de Carabineros, esta vez en la población El Castillo, comuna de La Pintana.

La estrategia, de carácter preventivo, se sumá así a una serie de procedimientos similares realizados por la institución en distintos sectores de Santiago durante los últimos días.

Así, a las 20 horas comenzó una serie de patrullajes preventivos en esta zona del sur de la capital, en un operativo en el que, además, se realizan controles de tránsito y de identidad, así como fiscalizaciones en locales de venta de alcoholes.

“Esta intervención viene planificada hace varias semanas y es resultado de un plan que estamos implementando en la comuna de La Pintana, donde hemos tenido varias reuniones con las juntas de vecinos”, sostuvo el coronel Manuel Aguilera, prefecto de la Prefectura Metropolitana Sur.

En este marco, la autoridad policial recordó que durante la jornada ya se habían retirado del sector El Castillo cámaras de seguridad instaladas de forma irregular en las calles de la población, además de retirarse rucos y despejar algunos pasajes, muchos de los cuales se encontraban cerrados con cadenas.

“Ahora estamos haciendo el copamiento con personal territorial, con apoyo de la Prefectura Aérea, del Gope (Grupo de Operaciones Policiales Especiales), de personal COP (Control de Orden Público) y hasta el momento tenemos detenidos por distintos motivos: por órdenes vigentes, por tráfico y microtráfico”.

Sobre las detenciones registradas hasta las 21 horas, el coronel Aguilera detalló que “ya tenemos tres personas que tienen órdenes vigentes por lesiones, porte de arma y porte de arma blanca, y las personas que están por tráfico tienen antecedentes por distintos delitos”

Asimismo, indicó que en la jornada se ha incautado una cantidad aún indeterminada de droga y que todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público.