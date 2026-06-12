EE.UU. bloquea acuerdo de una empresa de Florida para enviar combustible a Cuba

El Departamento de Estado de EE.UU. suspendió el acuerdo de una empresa de comercio energético de Florida para enviar a Cuba uno de los mayores cargamentos de combustible desde Estados Unidos en décadas.

La firma Vanguard Energy, situada en Coral Gables, declaró este jueves a medios estadounidenses, como Bloomberg y el Miami Herald, que había firmado un contrato con las autoridades cubanas que le permitía enviar 250.000 barriles de gasolina y diésel desde una refinería de Texas a la nación isleña.

El contrato incluía el arriendo de instalaciones de almacenamiento de propiedad de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), para guardar el combustible a su llegada.

“Buscamos traer un buque de tamaño considerable, con más de 250.000 barriles de diésel y gasolina, concretamente gasolina regular de 87 octanos, para depositarlo en un tanque una vez al mes o cada 40 días”, declaró al Miami Herald, Matthew Klann, presidente de Vanguard Energy.

Sin embargo, como consignó The New York Times, cuando los detalles del acuerdo se hicieron públicos durante estos últimos días, la oficina de asuntos exteriores de la Administración Trump intervino rápidamente, dejando claro que la empresa necesitaba una autorización explícita de las autoridades de EE.UU. para continuar el trato.

“Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia estadounidense para esta transacción” , dijo la cancillería estadounidense en un comunicado. “Las sanciones del gobierno de Trump siguen vigentes a falta de instrucciones específicas o licencias que indiquen lo contrario”, apuntó.

Como hizo notar el mencionado periódico, la decisión por parte del Ejecutivo de congelar el acuerdo refleja la manera en que Trump está tratando de ejercer mayor presión sobre el gobierno de Cuba restringiendo el flujo de petróleo hacia su territorio, el que lleva meses lidiando con una disminución de los suministros de combustible.

Una crisis energética que se ha ido agudizado desde enero, cuando las fuerzas militares estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, país que durante largo tiempo había suministrado a Cuba un flujo de petróleo subvencionado.

Luego de la captura de Maduro, el Gobierno de EE.UU. obligó a su par venezolano a detener esos envíos de combustible y evitó que otras naciones le suministraran petróleo a Cuba, en el marco de la campaña de Trump para que el régimen cubano impulse un cambio político y económico en el corto plazo.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses establecieron una excepción que permite a algunas empresas enviar cantidades pequeñas de combustible al sector privado de Cuba y a organizaciones religiosas y humanitarias de la isla caribeña.