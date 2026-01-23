SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    El foco puesto por Donald Trump en Groenlandia vuelve a exponer la creciente competencia global por el control del Ártico.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia. Foto: Xinhua/Zhao Dingzhe Zhao Dingzhe

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner a Groenlandia en el centro del debate geopolítico global.

    En su renovado interés por incorporar la isla (territorio autónomo de Dinamarca y aliado clave de la OTAN), el mandatario ha insistido en que China representa una amenaza estratégica para la región.

    Este argumento ha sido utilizado para justificar una mayor presencia estadounidense en el Ártico.

    Según un reportaje de The Washington Post, Trump ha invocado en reiteradas ocasiones el riesgo de que China (o Rusia) amplíe su influencia sobre la mayor isla del mundo.

    Durante un discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, describió a Groenlandia como un “territorio casi totalmente deshabitado y subdesarrollado, situado sin defensas en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”.

    Sin embargo, expertos en política exterior, defensa y asuntos árticos citados por el diario estadounidense coinciden en que Pekín no tiene ni la capacidad ni planes evidentes para tomar el control de Groenlandia en el corto plazo.

    La isla cuenta con unos 57.000 habitantes y se encuentra a más de 7.700 kilómetros de las costas chinas, más allá del Polo Norte.

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    China y el Ártico

    Lo que sí existe, señalan los analistas, es una ambición creciente de China por expandir su presencia en todo el Ártico, una región que se ha vuelto cada vez más relevante a nivel económico, científico y militar a medida que el cambio climático reduce el hielo y abre nuevas rutas marítimas.

    “Es muy difícil separar los intereses económicos de China de sus intereses estratégicos o de seguridad. Todos están interrelacionados”, afirmó al WP Helena Legarda, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China.

    Pekín se define a sí mismo como un “estado casi ártico”, pese a que su territorio se encuentra lejos del Círculo Polar.

    Desde hace más de dos décadas, China ha invertido en investigación científica, flotas de rompehielos y exploración de recursos naturales en la región, además de impulsar la llamada “Ruta de la Seda Polar”, que conecta Asia y Europa a través de aguas cercanas a Rusia.

    Para Trump, este avance representa un desafío directo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

    De acuerdo con Anne-Marie Brady, experta en políticas polares de China de la Universidad de Canterbury, Groenlandia figura en la agenda de seguridad de Pekín precisamente porque es clave para la defensa de Estados Unidos y Europa, tal como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial.

    No obstante, el énfasis de Trump en una supuesta “amenaza china” también ha generado incomodidad entre los socios europeos.

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Lo que advierten los analistas

    Analistas advierten que una ruptura con Estados Unidos podría empujar a algunos países del Ártico a reabrir espacios de cooperación con China.

    “Una ruptura en la relación con Estados Unidos podría hacer que los países del Ártico vuelvan a trabajar con China”, señaló Adam Lajeunesse, profesor asociado de la Universidad St. Francis Xavier.

    Esta semana, Trump pareció moderar su postura al anunciar un acuerdo “marco” con aliados europeos para reforzar la seguridad en Groenlandia y en todo el Ártico, dejando en suspenso amenazas como la imposición de aranceles.

    Aun así, sus declaraciones han reactivado el debate sobre el rol de China en una región cada vez más estratégica y sobre hasta qué punto ese avance justifica el alarmismo que el mandatario estadounidense ha instalado en torno a Groenlandia.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpChinaGroenlandiaGeopolíticaDinamarcaEuropaTerritorioMundoInternacionalRelaciones exterioresTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    Vinculada a otro asalto millonario: la caída de una sargento de Carabineros en robo al Brinks de Rancagua

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Con participación de Kast, Partido Republicano finaliza encuentro de coordinación para su gobierno

    Lo más leído

    1.
    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    2.
    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    3.
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    4.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    5.
    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada
    Chile

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España
    Negocios

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    SMA multa a Minera Centinela por incumplimientos en monitoreo de recursos hídricos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit
    El Deportivo

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán
    Mundo

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump para comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’