Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia. Foto: Xinhua/Zhao Dingzhe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner a Groenlandia en el centro del debate geopolítico global.

En su renovado interés por incorporar la isla (territorio autónomo de Dinamarca y aliado clave de la OTAN), el mandatario ha insistido en que China representa una amenaza estratégica para la región .

Este argumento ha sido utilizado para justificar una mayor presencia estadounidense en el Ártico.

Según un reportaje de The Washington Post, Trump ha invocado en reiteradas ocasiones el riesgo de que China (o Rusia) amplíe su influencia sobre la mayor isla del mundo.

Durante un discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, describió a Groenlandia como un “territorio casi totalmente deshabitado y subdesarrollado, situado sin defensas en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”.

Sin embargo, expertos en política exterior, defensa y asuntos árticos citados por el diario estadounidense coinciden en que Pekín no tiene ni la capacidad ni planes evidentes para tomar el control de Groenlandia en el corto plazo .

La isla cuenta con unos 57.000 habitantes y se encuentra a más de 7.700 kilómetros de las costas chinas, más allá del Polo Norte.

China y el Ártico

Lo que sí existe, señalan los analistas, es una ambición creciente de China por expandir su presencia en todo el Ártico , una región que se ha vuelto cada vez más relevante a nivel económico, científico y militar a medida que el cambio climático reduce el hielo y abre nuevas rutas marítimas.

“Es muy difícil separar los intereses económicos de China de sus intereses estratégicos o de seguridad. Todos están interrelacionados”, afirmó al WP Helena Legarda, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China.

Pekín se define a sí mismo como un “estado casi ártico”, pese a que su territorio se encuentra lejos del Círculo Polar.

Desde hace más de dos décadas, China ha invertido en investigación científica, flotas de rompehielos y exploración de recursos naturales en la región, además de impulsar la llamada “Ruta de la Seda Polar”, que conecta Asia y Europa a través de aguas cercanas a Rusia.

Para Trump, este avance representa un desafío directo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y sus aliados .

De acuerdo con Anne-Marie Brady, experta en políticas polares de China de la Universidad de Canterbury, Groenlandia figura en la agenda de seguridad de Pekín precisamente porque es clave para la defensa de Estados Unidos y Europa, tal como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, el énfasis de Trump en una supuesta “amenaza china” también ha generado incomodidad entre los socios europeos.

Lo que advierten los analistas

Analistas advierten que una ruptura con Estados Unidos podría empujar a algunos países del Ártico a reabrir espacios de cooperación con China.

“Una ruptura en la relación con Estados Unidos podría hacer que los países del Ártico vuelvan a trabajar con China” , señaló Adam Lajeunesse, profesor asociado de la Universidad St. Francis Xavier.

Esta semana, Trump pareció moderar su postura al anunciar un acuerdo “marco” con aliados europeos para reforzar la seguridad en Groenlandia y en todo el Ártico, dejando en suspenso amenazas como la imposición de aranceles.

Aun así, sus declaraciones han reactivado el debate sobre el rol de China en una región cada vez más estratégica y sobre hasta qué punto ese avance justifica el alarmismo que el mandatario estadounidense ha instalado en torno a Groenlandia.