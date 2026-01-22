SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Tras su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Estados Unidos declaró que ya no considera necesaria la imposición de los aranceles previamente anunciados a los países europeos que se habían opuesto a sus planes sobre la isla ártica.

    Alexis Paiva Mack
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 21 de enero que estableció un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

    Tras la reunión, que se desarrolló en el contexto del Foro Económico Mundial, el mandatario declaró que ya no considera necesaria la imposición de los aranceles previamente anunciados a los países europeos que se habían opuesto a sus planes sobre la isla ártica.

    Trump ha manifestado reiteradamente que Estados Unidos debería tener su control por motivos de seguridad nacional e, incluso, internacional.

    Groenlandia es un territorio autónomo que es dependiente de Dinamarca, pero que cuenta con su propio gobierno y parlamento.

    Es rico en recursos naturales y se encuentra en la ruta más corta a Europa para Estados Unidos. También es la isla más grande del mundo.

    Las insistencias de Trump sobre Groenlandia vienen desde su primer periodo en la Casa Blanca.

    A principios de 2025, año en que asumió su segundo mandato, el abanderado republicano se negó a descartar la coerción económica o militar para concretar ese objetivo.

    El anuncio de este miércoles se posiciona tras días en los que las tensiones entre Washington y los países de la Alianza se intensificaron, precisamente por la situación de Groenlandia.

    Cabe recordar que tanto Estados Unidos como Dinamarca son miembros de la OTAN.

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que EEUU estableció con la OTAN

    Según informaciones reunidas por CNN sobre la reunión entre Trump y Rutte, uno de los puntos que incluiría el acuerdo es una actualización del Tratado de 1951, el cual permitió que Estados Unidos pudiese tener presencia militar en la isla.

    Actualmente, el país norteamericano cuenta con una base en el noroeste de Groenlandia. La Base Espacial Pituffik, antes conocida como Base Aérea de Thule, alberga alrededor de 150 efectivos.

    El acuerdo también consideraría una propuesta en la que Dinamarca permitiría a Estados Unidos construir nuevas bases militares en tierras que serían consideradas territorio soberano estadounidense.

    De la misma manera, según afirmó un portavoz de la OTAN al citado medio, el pacto buscaría asegurar que Rusia y China no logren obtener una “presencia económica o militar” en la región.

    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que si se concreta este “marco para un futuro acuerdo”, Estados Unidos conseguiría sus objetivos estratégicos con respecto a Groenlandia.

    En sus palabras: “El presidente Trump está demostrando una vez más que es el ‘negociador en jefe’”.

    Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles finales del potencial acuerdo. Desde Washington aseguran que lo harán una vez que este se haya concretado.

    Sin embargo, funcionarios de la OTAN y fuentes con conocimiento de las negociaciones confirmaron a CNN que las conversaciones se centran en una reconfiguración de la presencia militar de Estados Unidos.

    En una entrevista con Fox News, Rutte aseguró que el asunto de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia “no volvió a surgir” durante su conversación con Trump. Dijo que esta se centró en la seguridad de la región y en los planes de protección del mandatario estadounidense.

    De acuerdo al secretario general de la OTAN, todavía queda “mucho trabajo por hacer”.

    No obstante, anticipó a los groenlandeses que hay un “buen” marco para “realmente empezar a trabajar en estos temas”.

