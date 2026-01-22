Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en su interés de que el país norteamericano consiga el control de Groenlandia.

El abanderado republicano ha manifestado reiteradamente que Estados Unidos necesita la isla ártica para resguardar la seguridad nacional e, incluso, la internacional .

Durante su primer mandato en la Casa Blanca también enfatizó en dicho punto. Y, a principios de 2025 —año en que asumió su segundo periodo no consecutivo— se negó a descartar la coerción económica o militar para concretar ese objetivo.

Groenlandia es un territorio autónomo que es dependiente de Dinamarca , pero que cuenta con su propio gobierno y parlamento .

Se trata de la isla más grande del mundo y tiene una relevancia estratégica significativa en el mapa geopolítico, ya que además de ser rica en recursos naturales, se encuentra en la ruta más corta a Europa para Estados Unidos .

Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista. Foto: archivo.

A mediados de enero de este año, representantes de Washington y Copenhage se reunieron en la Casa Blanca para discutir sobre la situación de Groenlandia.

El encuentro no concluyó con cambios en las posturas.

Aunque Trump posteriormente declaró que su administración tiene “una muy buena relación” con las autoridades danesas, recalcó que la isla debe ser controlada por Estados Unidos.

“Dinamarca no puede hacer nada al respecto si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia, pero nosotros podemos hacer todo lo posible” , advirtió el presidente estadounidense.

La misma semana de la reunión, distintos países de la OTAN anunciaron el envío de tropas a la isla, para la realización de ejercicios conjuntos con las fuerzas de Dinamarca.

Alemania, Suecia, Francia y Noruega confirmaron el envío de efectivos para la llamada Operación Arctic Endurance.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una ofensiva contra Groenlandia prácticamente supondría un quiebre de la OTAN , organismo del que Estados Unidos es uno de los principales miembros.

La Alianza establece en su Artículo 5 que una ofensiva contra uno de los países miembros representa un ataque a todas las naciones que forman parte.

Las tensiones en torno a la situación de Groenlandia se han intensificado durante los últimos días.

Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista. Foto: archivo.

Rusia ha acusado a la OTAN de “militarizar” la región del Ártico y ha negado tener pretensiones sobre la isla.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que se opongan a los planes de su administración sobre Groenlandia.

Como contramedida, la Unión Europea está analizando millonarias represalias comerciales contra Estados Unidos, en caso de que los gravámenes se concreten .

A su vez, miles de habitantes locales se han manifestado en contra de las insistencias del republicano para que Estados Unidos consiga el control del territorio, en el que cuenta con la Base Espacial Pituffik, antes conocida como Base Aérea de Thule.

El 20 de enero, día en que se cumplió el primer año de su segundo mandato, Trump publicó en redes sociales fotos creadas con inteligencia artificial (IA) en las que se simula una conquista de Groenlandia y, también, de Canadá .

A su vez, compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Ese mismo día, su homólogo francés declaró durante un discurso en Davos que prefiere “el respeto a los matones” y “el Estado de derecho a la brutalidad”.

“Francia y Europa están comprometidas con la soberanía y la independencia nacionales, con las Naciones Unidas y con su carta”, enfatizó Macron.

En alusión a las amenazas arancelarias de Trump por la situación de Groenlandia, denunció una “competencia de Estados Unidos” a través de una política comercial que “exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa” .

En medio de las tensiones, el presidente estadounidense aseguró que los groenlandeses y los países de la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla ártica.

“Creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros” , declaró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Y agregó: “Creo que va a suceder algo muy beneficioso para todos”.

Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista. Foto: archivo.

Por qué sería “complicado” que EEUU consiga el control de Groenlandia, según una analista

La investigadora en el grupo Territorio, Innovación y Desarrollo (TEIDE) de la Universidad de Salamanca (España), Ana López Tárraga, escribió un artículo para The Conversation en el que argumentó por qué sería “complicado” que Estados Unidos consiga el control de Groenlandia.

“Recientemente, y después de atacar algunos enclaves en Venezuela y de detener a Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado muy claros sus intereses: ‘Necesitamos a Groenlandia por motivos de seguridad nacional’. Las alarmas han saltado”.

De acuerdo a la investigadora, “es en este contexto donde reaparece una pregunta que, hace solo unos años, habría parecido absurda: ¿podría Estados Unidos intentar hacerse con Groenlandia?”.

“La cuestión no surge de la nada. Forma parte de un escenario internacional en el que la competencia por recursos estratégicos y el control de espacios clave vuelven a ocupar un lugar central”.

Según el análisis de López, “la posibilidad de que Estados Unidos adquiera Groenlandia es muy limitada, ya que existen obstáculos legales claros” .

“Desde 2009, cuenta con un amplio autogobierno dentro del reino de Dinamarca. Cualquier cambio de soberanía requiere el consentimiento de su población, un principio protegido por el derecho internacional”.

Junto con ello, argumentó la investigadora, “existen límites políticos relevantes”, ya que “una presión unilateral no solo dañaría la relación con Dinamarca, sino que además afectaría al conjunto de sus aliados” .

Tras enfatizar que Dinamarca también es miembro de la OTAN, recalcó que “un conflicto interno debilitaría a la Alianza en un momento de alta competencia global” .

Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista. Foto: archivo.

Pese a las reacciones de la Unión Europea, dijo López, “esta posición común convive, sin embargo, con una realidad estructural difícil de ignorar”.

“La seguridad europea depende en gran medida de Estados Unidos, tanto en capacidades militares como en disuasión estratégica. Muchos Estados miembros carecen de medios suficientes para garantizar su defensa sin el respaldo estadounidense, lo que limita su margen de autonomía política ”.

Por lo tanto, según su análisis, la Unión Europea “busca respaldar a Groenlandia y a Dinamarca sin abrir una brecha con su principal garante de seguridad” .

“El equilibrio entre principios y realismo estratégico se convierte así en uno de los grandes desafíos actuales”.

No obstante, más allá de las amenazas de Trump, la investigadora plantea que el escenario actual “refleja un cambio profundo en la política internacional”, en el que “la geografía vuelve a ocupar un lugar central” y se intensifica la rivalidad entre potencias por recursos estratégicos.

Bajo esta línea, López sentenció: “A pesar del revuelo mediático de estos días, Groenlandia no es Venezuela. Una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos es poco probable, pero la actual situación muestra cómo cambian los límites del debate internacional ”.

“Así, el Ártico se consolida como uno de los escenarios clave del siglo XXI”.