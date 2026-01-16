Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó las tensiones internacionales al amenazar este viernes con imponer aranceles a aliados comerciales que no respalden su plan para anexar a Groenlandia.

“Puede que imponga un arancel a los países si no colaboran con (el plan para) Groenlandia, porque necesitamos a Groenlandia por seguridad nacional” dijo Trump durante un comité sobre salud en la Casa Blanca, donde agregó que su comentario “acabará siendo el titular”.

La postura de Washington se enfrenta a una creciente resistencia del bloque europeo. Dos días antes, Ursula von Der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, manifestó su apoyo a la independencia de Groenlandia: “Le pertenece a sus ciudadanos”. Al mismo tiempo, aumentó el despliegue militar en el territorio, luego de que Alemania, Suecia, Noruega, Francia y el Reino Unidos enviaran fuerzas de OTAN a la isla, según información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Dinamarca.

Estos roces diplomáticos se dieron al mismo tiempo que una delegación bipartidista estadounidense, encabezada por el senador demócrata Chris Coons se reunió con los líderes de Groenlandia y Dinamarca con el objetivo de bajar las tensiones entre los tres países.

No obstante, la falta de consenso entre las partes se hizo evidente tras un encuentro tres días antes entre los Ministros de Relaciones de la isla y el país europeo, y el Secretario de Estado y Vicepresidente de EE.UU., donde ambas partes salieron de la reunión con declaraciones contradictorias.

Después del encuentro, mientras que el representante danés afirmó haber asegurado a sus contrapartes que la adquisición no era posible, la Casa Blanca sostuvo que el plan de adquisición de la isla se mantenía igual.