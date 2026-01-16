SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    Pese a intentos para reducir las tensiones, la Casa Blanca mantiene firme su intención de adquirir el territorio.

    Por 
    Andrés Parra

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó las tensiones internacionales al amenazar este viernes con imponer aranceles a aliados comerciales que no respalden su plan para anexar a Groenlandia.

    “Puede que imponga un arancel a los países si no colaboran con (el plan para) Groenlandia, porque necesitamos a Groenlandia por seguridad nacional” dijo Trump durante un comité sobre salud en la Casa Blanca, donde agregó que su comentario “acabará siendo el titular”.

    La postura de Washington se enfrenta a una creciente resistencia del bloque europeo. Dos días antes, Ursula von Der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, manifestó su apoyo a la independencia de Groenlandia: “Le pertenece a sus ciudadanos”. Al mismo tiempo, aumentó el despliegue militar en el territorio, luego de que Alemania, Suecia, Noruega, Francia y el Reino Unidos enviaran fuerzas de OTAN a la isla, según información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Dinamarca.

    Estos roces diplomáticos se dieron al mismo tiempo que una delegación bipartidista estadounidense, encabezada por el senador demócrata Chris Coons se reunió con los líderes de Groenlandia y Dinamarca con el objetivo de bajar las tensiones entre los tres países.

    No obstante, la falta de consenso entre las partes se hizo evidente tras un encuentro tres días antes entre los Ministros de Relaciones de la isla y el país europeo, y el Secretario de Estado y Vicepresidente de EE.UU., donde ambas partes salieron de la reunión con declaraciones contradictorias.

    Después del encuentro, mientras que el representante danés afirmó haber asegurado a sus contrapartes que la adquisición no era posible, la Casa Blanca sostuvo que el plan de adquisición de la isla se mantenía igual.

    Más sobre:GroenlandiaEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    Gobierno argentino agradece apoyo de Chile en combate contra incendios forestales en la Patagonia

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Lo más leído

    1.
    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    2.
    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    3.
    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    4.
    Cencosud ingresará al mercado de los outlets con proyecto en Maipú, en terrenos de la ex Fisa

    Cencosud ingresará al mercado de los outlets con proyecto en Maipú, en terrenos de la ex Fisa

    5.
    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción
    Chile

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas
    Mundo

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha