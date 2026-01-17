SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos

    En las manifestaciones se leen carteles con las consignas “Make America go away” (“Hagamos que Estados Unidos se largue”), parafraseando el lema de Trump “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”).

    Por 
    Europa Press
    Crédito: @pelledragsted

    Miles de personas se han manifestado este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia. También hay convocada para esta tarde una protesta en Nuuk, la capital groenlandesa.

    “Ahora Nuuk” o “Manos fuera de Groenlandia” son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.

    En la Dinamarca continental hay manifestaciones en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y también en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación de Copenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

    En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer “Make America go away”, “Hagamos que Estados Unidos se largue”, parafraseando el lema de Trump “Make America Great Again”, “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”. Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

    En Kolding se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como “Saquen las manos de Groenlandia” y se han cantado canciones en groenlandés.

    “Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas”, ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

    “Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones”, ha advertido Rademacher.

    También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.

    Más sobre:MundoGroenlandiaEstados UnidosDinamarca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    2.
    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    3.
    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    4.
    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    “¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

    El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán
    Mundo

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha