“No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia. Foto: ARCHIVO.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide unilateralmente filtrar los mensajes privados que recibe de otros políticos y figuras públicas. Esta vez, el mandatario publicó un mensaje que le mandó el líder francés, Emmanuel Macron , y otro enviado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte .

A través de su perfil en su red social Truth Social, Trump subió pantallazos de los mensajes, en medio de las tensiones con Groenlandia, el territorio autónomo gobernado por Dinamarca que Trump quiere poseer. La situación pone en juego su relación con los aliados europeos de la OTAN.

En este contexto, Macron le envió un mensaje donde le hace una propuesta para “aliviar” la situación. Y en la misma línea, el secretario general de la OTAN lo halagó a través del chat.

Los mensajes filtrados de Emmanuel Macron a Donald Trump

“Del presidente Macron, al presidente Trump”. Con esa frase comienza el mensaje que le envió el mandatario francés a su par estadounidense. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán”.

No obstante, le dice: “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia” .

Acto seguido, le propone organizar una reunión del G-7 —las siete economías industrializadas más avanzadas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— en la que puede invitar a ucranianos, daneses, sirios y a los rusos “al margen”.

También lo invita a reunirse a solas: “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”.

Esta conversación, que aparentemente busca el diálogo, también llegó en medio de las amenazas de Trump para imponer altos aranceles en los vinos y champañas franceses, después de que Francia declinara participar de la Junta de Paz, un grupo que EEUU creó para trabajar en la reconstrucción de Gaza y otros conflictos del mundo.

Los halagos del secretario de la OTAN a Donald Trump

Como prueba de haber tenido “una muy buena conversación”, Donald Trump también subió una captura de pantalla en la que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo halaga por sus “últimos logros”.

“Señor presidente, querido Donald, lo que lograste en Siria hoy es increíble . Usaré mis compromisos con los medios en Davos para destacar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania”, escribió.

Además, también mencionó a Groenlandia: “Estoy comprometido a encontrar un camino hacia adelante con Groenlandia. No puedo esperar a verte. Tuyo, Mark”.