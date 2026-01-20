SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Donald Trump difundió los mensajes privados que recibió de Emmanuel Macron y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio de las tensiones diplomáticas por Groenlandia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia. Foto: ARCHIVO.

    No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide unilateralmente filtrar los mensajes privados que recibe de otros políticos y figuras públicas. Esta vez, el mandatario publicó un mensaje que le mandó el líder francés, Emmanuel Macron, y otro enviado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

    A través de su perfil en su red social Truth Social, Trump subió pantallazos de los mensajes, en medio de las tensiones con Groenlandia, el territorio autónomo gobernado por Dinamarca que Trump quiere poseer. La situación pone en juego su relación con los aliados europeos de la OTAN.

    En este contexto, Macron le envió un mensaje donde le hace una propuesta para “aliviar” la situación. Y en la misma línea, el secretario general de la OTAN lo halagó a través del chat.

    Los mensajes filtrados de Emmanuel Macron a Donald Trump

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    “Del presidente Macron, al presidente Trump”. Con esa frase comienza el mensaje que le envió el mandatario francés a su par estadounidense. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán”.

    No obstante, le dice: “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”.

    Acto seguido, le propone organizar una reunión del G-7 —las siete economías industrializadas más avanzadas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— en la que puede invitar a ucranianos, daneses, sirios y a los rusos “al margen”.

    También lo invita a reunirse a solas: “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”.

    Esta conversación, que aparentemente busca el diálogo, también llegó en medio de las amenazas de Trump para imponer altos aranceles en los vinos y champañas franceses, después de que Francia declinara participar de la Junta de Paz, un grupo que EEUU creó para trabajar en la reconstrucción de Gaza y otros conflictos del mundo.

    Los halagos del secretario de la OTAN a Donald Trump

    Como prueba de haber tenido “una muy buena conversación”, Donald Trump también subió una captura de pantalla en la que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo halaga por sus “últimos logros”.

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    “Señor presidente, querido Donald, lo que lograste en Siria hoy es increíble. Usaré mis compromisos con los medios en Davos para destacar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania”, escribió.

    Además, también mencionó a Groenlandia: “Estoy comprometido a encontrar un camino hacia adelante con Groenlandia. No puedo esperar a verte. Tuyo, Mark”.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpFiltración de mensajesEmmanuel MacronEstados UnidosGroenlandiaGreenlandFranciaOTANMark RutteSecretario general de la OTANTrump y MacronTrump y RuttePor qué Trump quiere GroenlandiaDinamarcaTensiones diplomáticasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Lo más leído

    1.
    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    2.
    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    3.
    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    4.
    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount
    Negocios

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”
    El Deportivo

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”

    “Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

    Tocada de oreja: la U incluye un gol contra Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”
    Cultura y entretención

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte
    Mundo

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?