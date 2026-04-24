Juan José Ossa triunfa en el Tricel y logra revocar la disolución de Evópoli

El partido Evolución Política (Evópoli) que preside el senador Luciano Cruz-Coke no se disolverá . Así lo decidió el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en una sentencia unánime que se despachó este viernes.

Pablo Vásquez R.

El triunfo del partido se da luego de que decidieran recurrir a la decisión del Servel que los disolvía por no cumplir supuestamente con los requisitos para sobrevivir luego de la última elección parlamentaria.

El recurso fue llevado por el exministro Segpres Juan José Ossa (RN) ante el Tricel. Fue el abogado y excomisionado experto quien trabajó la reclamación que luego defendió ante el pleno de cinco ministros durante un alegato de 10 minutos.

MARIO TELLEZ

La sentencia del Tricel acogió todos los argumentos defendidos por Ossa. “El partido Evolución Política, contó, al momento de la última elección de parlamentarios, con el mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos dos regiones distintas, dado que, además de elegir dos parlamentarios en la elección 2025, a saber: don Jorge Guzmán , por el Distrito N°17 (Región del Maule) y don Tomás Kast , por el Distrito N°23 (Región de La Araucanía), además, eligió, en su oportunidad, a dos senadores actualmente en ejercicio, electos en el proceso de dos mil veintiuno, los señores Luciano Cruz-Coke , por la Circunscripción N°7 (Región Metropolitana de Santiago) y Sebastián Keitel , por la Circunscripción N°10 (Región del Biobío), por lo que cumple con el presupuesto legal previsto en el inciso 3° del artículo 56 de la Ley N°18.603 para subsistir como partido político", se lee en la sentencia firmada por el ministro Arturo Prado, Mauricio Silva, Omar Astudillo, Gabriel Ascencio y la ministra Adelita Ravanales.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

La sentencia también hizo parte otro de los argumentos defendidos por Ossa que apuntaba a que la disolución del partido generaría que sus parlamentarios electos se transformarían en independientes y por lo tanto se genería el efecto contrario que busca la ley, es decir, fomentar la fragmentación parlamentaria.

“Analizando los efectos de la decisión adoptada por el Servicio Electoral, provocaría que los parlamentarios señores Guzmán, Kast, Keitel y Cruz-Coke, quedarían como independientes. Lo anterior debe contrastarse con que el espíritu que inspiró la última modificación a la Ley de Partidos, que -como se dijo-, buscó precisamente su fortalecimiento, apuntando a mejorar la gobernabilidad. En tal sentido resultaría contraproducente provocar la proliferación de parlamentarios independientes”, plantea el fallo.